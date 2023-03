Ommezwaai bij Hockey Leuven na budgettaire aanpassingen: “Zondag meteen onze twaalfde man nodig”

In december vond bij KHC Leuven een geplande bestuurswissel plaats en werd bedrijfsleider Ludovic Depoortere voorzitter van de club die in 2008 landkampioen werd bij de mannen en tussen 1996 en 1999 vier keer op rij bij de vrouwen. “In vergelijking met andere clubs lagen vooral onze sponsorinkomsten te laag om het op dezelfde manier budgettair te blijven trekken”, aldus Depoortere. “Bij de mannen zorgen de buitenlandse spelers voor een stevige kost. Ingrijpen was noodzakelijk om als club het hoofd boven water te houden en om in de toekomst nog gezonde sportieve ambities te koesteren. Met ons plan ‘Horizon 26’ willen we met een lager budget werken aan meer inkomsten. Zeker op het vlak van sponsoring kan het beter én onze geweldige site in Heverlee moet optimaler benut worden. Met de stad Leuven zijn er trouwens gesprekken aan de gang voor de aanleg van een derde veld.”

Van Praet en Beunen zijn nu T1

Depoortere zat met alle spelers en stafleden rond de tafel om nieuwe voorwaarden te negotiëren. Bij de mannen gingen dertien van de zestien spelers akkoord. Met de Spanjaarden Xavier Trenchs, T1 bij de mannen, en Ricardo Santana, T1 bij de vrouwen, kwam het niet tot een overeenkomst. Vooral het vertrek van Santana lijkt voor de club een stevige aderlating. De voormalige Spaanse international lag als hoofdcoach bij het jonge vrouwenteam goed in de groep én was ook nog eens kapitein bij de mannen. “Ricardo is inderdaad een boegbeeld van de club”, zegt Depoortere. “Zijn vertrek is zeer jammer. Aan de andere kant: in augustus vertrok Ricardo sowieso naar UD Taburiente op Gran Canaria. Dat vertrek werd nu enkel wat bespoedigd. Met Koen Van Praet (mannen) en Mick Beunen (vrouwen) werden twee ervaren Belgische trainers aangesteld als T1. Gezien de omstandigheden durf ik te stellen dat we met een sterke staf het tweede deel van de competitie ingaan. We willen rust en vertrouwen. Het behoud verzekeren blijft de ambitie.”

Talent bij de vrouwen

Na twaalf speeldagen knokken de beide Leuvense teams inderdaad tegen de degradatie. Er zakken dit jaar twee ploegen uit de Eredivisie en het team dat tiende eindigt wordt naar de barrages verwezen. Bij de mannen gaat de strijd onderaan tussen Leuven (7 punten), Daring (7 punten), Ukkel Sport (6 punten) en Old Club (6 punten) en bij de vrouwen tussen Daring (9 punten), Leuven (5 punten), Wellington (5 punten) en Orée (3 punten). Zondag komt, zowel bij de mannen als de vrouwen, Orée op bezoek in Heverlee. Bij de vrouwen betekent dit dus meteen een echte degradatiekraker. “We moeten voor een unieke sfeer zorgen”, aldus Depoortere. “Bij een nederlaag is degradatie nog geen uitgemaakte zaak, maar we zijn ons wel bewust van het belang van de match. Onze twaalfde man wordt gemobiliseerd. Er schuilt enorm veel talent in ons jong vrouwenteam. Daar zijn we fier op. De komende jaren kunnen we met hen tot een subtopper in de Eredivisie uitgroeien.”

In de ijzersterke ION Hockey League bij de mannen beseft Depoortere dat het enkele jaren stevig knokken wordt. “We gaan er met veel moed en ambitie tegenaan”, besluit hij. “Gezien de situatie zullen hier de eerstkomende seizoenen weinig buitenlandse spelers hockeyen. Dat moeten we opvangen door de inbreng van eigen jeugd en actief te zijn op de Belgische markt. Ons doel is om er tegen 2026 weer helemaal te staan.”