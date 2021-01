Omloop van het Waasland gaat ook in 2021 niet door

Bestuurder Kris Van Duyse spreekt namens Stekene Koerst en vzw Nering door sport en steun. Het verdict is duidelijk. “Vorig jaar had op 15 maart de Omloop van het Waasland moeten doorgaan. Enkele dagen voordien had een nieuw virus roet in het eten gegooid. Onwetend en bang over datgene wat er op ons afkwam, beslisten we toen op 12 maart om onze wedstrijd te annuleren. Het was het begin van een zeer onwerkelijk jaar zonder koers in Stekene. Ook de wedstrijd voor elites contract in juni, de wedstrijd voor dames elite in september en de 95ste Grote Prijs Dr. Eugeen Roggeman in september (kermiskoers voor profs, red.) konden niet doorgaan. Bovendien moesten we op 9 september ook nog eens afscheid nemen van onze voorzitter Guido Heirman. Het was geen prettige periode.”