Olympic schakelt Deinze vanop de stip uit: “Te weinig kansen gecreëerd om op een normale manier te winnen”

Voetbal Beker van België Viktor Boone en Lierse plaatsen zich probleem­loos voor volgende ronde Croky Cup: “Weerzien met Union zou leuk zijn”

Lierse gaat maandag in de trommel met de eersteklassers. Zaterdag wipte het Ninove uit de zesde ronde van de Croky Cup. 3-0 stond het na negentig minuten. Opdracht volbracht, al had het in de tweede helft wat meer mogen zijn. Enkel het toetje ontbrak. Boone en Van Dessel debuteerden.