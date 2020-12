Olympia Wijgmaal niet gelukkig met beslissing om enkel heenronde uit te spelen: “Vrees voor veel matchen zonder spektakel”

VOETBAL Tweede nationaleDe kogel is door de kerk. Als alles een beetje meezit, krijgen we vanaf half februari opnieuw voetbal te zien in de amateurreeksen. De intentie om daarbij enkel nog de heenronde uit te spelen, wordt evenwel lang niet overal op gejuich onthaald.

Je zal bijvoorbeeld maar je start gemist hebben dit seizoen en met een nul op negen onderin prijken, zoals in het geval van tweedenationaler Olympia Wijgmaal. Voor je het weet, loert het degradatiespook om de hoek. “Wij zijn hier niet bepaald gelukkig mee, nee. Maar tot het zover is, zal er denk ik nog veel water naar de zee moeten vloeien”, reageert coach Steven De Pauw. “Als je ziet dat de cijfers momenteel stagneren, dan zie ik ons nog niet meteen op een voetbalveld staan.”

“Ik ga me er voorlopig dan ook niet druk in maken, al vind ik het niet echt eerlijk dat ze bij Voetbal Vlaanderen beslist hebben om enkel de heenronde af te werken. Ik bedoel maar, je start altijd met een bepaalde tactiek aan het seizoen. In Wijgmaal zien we ons meer als een opleidingscenter voor jonge talenten en dan wil je in eerste instantie met een positief spelsysteem goed voetbal proberen te brengen. Zoiets vraagt altijd iets meer tijd, tijd die we nu dus niet meer krijgen.”

Resultaatvoetbal

“Als ik dat op voorhand had geweten, dan was ik wel met een andere intentie en tactiek aan het seizoen begonnen”, gaat De Pauw voort. “Meer gericht op resultaatvoetbal en het spelen in blok in plaats van hoge pressing te vragen van m’n jongens. Een beetje zoals we in de terugronde van vorig seizoen deden. Toen had ik tien matchen om de degradatie te ontlopen en slaagden we er op vijf weken tijd in om het behoud af te dwingen. Als het dus effectief zover komt, dan maak ik me sterk dat ons dat weer moet lukken in de twaalf resterende wedstrijden. Mijn vrees is wel dat het dan echte non-matchen - puur op het resultaat gericht - zullen worden, net omdat er zoveel op het spel staat.”

Veel vraagtekens

Het voorstel van Voetbal Vlaanderen is er dus eentje dat veel vragen oproept, ook bij secretaris Dany Verhaegen. “Ik wil het woord 'competitievervalsing’ niet in de mond nemen, maar helemaal fair vind ik het zelf ook niet”, sluit hij zich bij zijn trainer aan. “Dan was het misschien beter geweest om de competitie gewoon nietig te verklaren en een jaartje over te slaan. En dat zeg ik niet alleen omdat we nul punten tellen.”

“Pas op, ik snap wel dat ze iets moesten beslissen, want je kan de clubs niet zomaar in het ongewisse laten. Maar er zijn gewoon nog te veel vraagtekens. Om te beginnen zal alles moeten meezitten vanaf half februari. Geen winterprik, derde golf of quarantainegevallen, anders ben je nooit tegen begin mei klaar.”

“En vooral: over het spelen met publiek en het openen van de kantine wordt niets gezegd, daarvoor wacht men de richtlijnen van het Overlegcomité af. Zelf denk ik dat maar weinig clubs het zien zitten om te herstarten zonder dat die twee voorwaarden vervuld zijn”, gaat Verhaegen voort. “Wij alleszins liever niet, als je weet dat de kantine de grootste bron van inkomsten vormt. Je gaat je trainers en spelers dan moeten vergoeden zonder dat er langs de andere kant iets in het laatje komt. Een heel moeilijke situatie, om niet te zeggen onhaalbaar. Tenzij er tegen dan de nodige versoepelingen komen.”

Lees ook: dossier herstart competitie