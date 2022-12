Olva Brugge voor korte trip naar Packo Zedelgem: “Niet klagen, maar we mogen ons ook niet rijk rekenen”

Olva-coach Bart Coene nam eind vorig seizoen het sportieve roer in handen en loodste de Brugse club via de eindronde van derde naar tweede. In tegenstelling tot Tievolley, vorig seizoen kampioen in derde, paste Olva zich snel aan het hogere niveau aan. Tot nog toe scoorde de club vier driepunters en werd viermaal met 3-2 of 2-3 verloren.

“Tiebreaks zijn voorlopig nog niet aan ons besteed”, weet coach Coene. “Op de training van dinsdag hadden we het nog over onze cijfers. We verloren nog geen enkele keer met 3-0. Behalve bij Stekene en bij Doornik pakten we in alle wedstrijden minstens één punt. De vier tiebreaks die we speelden, verloren we allemaal. Telkens in andere omstandigheden. Vorige zaterdag liepen we tegen Balti Kortrijk 2-0 uit. In de derde set zag ik wat decompressie. Dus ging die set verloren. In set 4 ging het tot 23-23 gelijkop. Omdat twee spelers van mij tegen elkaar botsten ging een matchbal verloren. Die set ontglipte ons nipt. In de tiebreak werd onze foutenlast iets te hoog. Vorig seizoen konden we dat nog opvangen, nu staat aan de andere kant van het net meer kwaliteit.”