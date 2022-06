Olsa-T2 Dimitri De Vlaminck wordt hoofdcoach bij Denderhoutem: “Ik moest deze stap zetten om bij te kunnen leren”

Na drie seizoenen aan de Parkweg vond hij echter de tijd rijp voor een volgende stap in zijn trainersloopbaan. “Niet dat dit gepland was. Laat deze stap eerder een verrassing zijn, maar wel eentje waar ik ambitie voor had. Ik liet in mijn contract bij Olsa niet voor niks een clausule opnemen dat ik zou kunnen vertrekken bij een aanbod als hoofdcoach bij een eersteprovincialer. En plots kwam dan dat telefoontje uit Denderhoutem en was de trein vertrokken. Soms kan het snel gaan in het voetbal, maar het was voor mij tijd om deze stap te wagen. Onder de vleugels van Fanno kon ik als het ware niks fout doen. Hij is op Olsa sportief eindverantwoordelijke tenslotte. Maar ik besef dat ik zelf fouten moet kunnen maken en er de verantwoordelijkheid voor moet dragen om te groeien als trainer”, gaat de bijna 37-jarige Ninovieter verder.