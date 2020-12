Olsa-CEO Bart Vermeulen ziet bekermatch tegen Club Brugge weer verschoven worden: “Hopelijk met beperkt publiek”

Compromis

“Bij een compromis moet je altijd water in de wijn doen. Zeggen dat we echt staan te juichen met de nieuwe oplossing is een brug te ver, maar je moet uiteindelijk wel eens kunnen landen”, reageert Bart Vermeulen, CEO van tweedenationaler Olsa Brakel. “Financieel is dit voor ons als club uiteraard niet de ideale oplossing, maar wie weet dat er tegen begin februari toch al een beperkt publiek zou kunnen toegelaten worden. Dat geeft toch een ander perspectief dan de datum van 10 januari waarvan we zeker waren dat publiek uitgesloten zou zijn”, aldus Vermeulen, die eraan toe voegt dat de voorgestelde 25.000 euro bij een nieuwe afgelasting van de match geen compromisvoorstel is, maar een eenzijdige beslissing van de Pro League.