Olsa-CEO Bart Vermeulen voor derby tegen Oudenaarde: “Zespuntenmatch met alle ingrediënten om er wedstrijd van het jaar van te maken”

Voetbal Tweede nationale AVoor het Brakelse bestuur van Olsa was het deze week hinken op twee gedachten. Enerzijds was er de jammerlijke en vermijdbare nederlaag tegen Gullegem waardoor het degradatiespook nu echt wel opduikt aan de Parkweg, anderzijds was er ook fierheid over de periodetitel van het opleidingsteam in tweede provinciale. Zaterdagavond staat een onvervalste en felgeladen derby op het programma tegen de buren uit Oudenaarde, die net als Olsa in puntennood verkeren.

Na de verliesmatch van afgelopen zondag was voor het bestuur het moment aangebroken om deze week een goed gesprek te hebben met een aantal spelers. “Een constructieve babbel, het heeft voor alle partijen deugd gedaan om de koppen bij elkaar te steken. Ik heb het gevoel dat de neuzen in dezelfde richting staan en de goesting aanwezig is om er zaterdag in Oudenaarde vol voor te gaan, de rug rechten en te strijden als een fiere Leeuw. Ook dat is Olsa. In tijden van crisis is paniek altijd een slechte raadgever. Maar we moeten ook realistisch zijn. Oudenaarde kan zich voor eigen publiek geen misstap meer veroorloven in deze fase. Olsa haalde dit seizoen reeds meer punten buitenshuis dan thuis, dus de druk ligt volop bij Oudenaarde”, aldus CEO Bart Vermeulen.

Mooie resultaten tegen ploegen als Oostkamp, twee keer Eendracht Aalst en een puike match tegen Petegem tonen aan dat er wel degelijk kwaliteit schuilt in onze huidige kern. “Maar daar tegenover staan ook enkele dieptepunten zoals slechts één driepunter in onze thuiswedstrijden tot op heden. Niet vergeten dat we wekenlang drie sterkhouders hebben moeten missen door ernstige blessures. Na een verlies kom je een stap dichter bij de winst, te beginnen met zaterdag. We hebben dit seizoen al zeven draws laten optekenen en daarvan konden minstens drie wedstrijden de winst opgeleverd hebben. Geef ons vijf punten meer en we draaien een rustig seizoen. We kijken van week tot week, maar de komende matchen willen wij 15 gedreven soldaten met grinta op het veld zien staan. Naar de oorlog ga je om te winnen”, maakt Vermeulen duidelijk.

Leger

Dat leger moet het dus opnemen in de steeds geladen derby tegen Oudenaarde. “Een zespuntenmatch zonder twijfel, met alle ingrediënten om er de wedstijd van het jaar van te maken. Een duel tussen twee ploegen die dit seizoen al veel doelpunten slikten. Ik doe liever geen uitspraken over het resultaat, maar winnen in het hol van de leeuw zal ons team een boost geven voor de rest van dit seizoen. Absoluut geloof ik in een goede afloop, maar onderschat de sterkte van deze reeks niet. Kijk naar wat er deze week op Anzegem (de ploeg stopt ermee, red.) is gebeurd. Na Covid leven we op alle vlakken in een andere voetbalwereld” gaat Vermeulen verder. Hij bevestigde ook de komst van Swennen (Petegem) en Cambier (Oudenaarde) voor volgend seizoen. Olsa is nog met een drietal versterkingen bezig.

Opleidingsteam

De Brakelse CEO heeft het over zijn opleidingsteam, de zogenaamde A-kern tweede provinciale waarop men bij Olsa met trots terugkijkt. “In hun groei naar en onze begeleiding richting volwassenheid zowel sportief als qua persoonlijkheid zijn wij apetrots met het behalen van hun periodetitel in een sterke reeks. Bovenal omdat we zien dat ons plan werkt om met eigen opgeleide Olsa’ers van 17 tot 20 jaar. Een team vrienden die ons DNA, onze atypische visie, onze sterke normen en waarden verder uitdragen. Het mooiste voorbeeld dat we op goede weg zijn. Een project waarin we voor continuïteit gaan, want intussen beslisten quasi alle spelers van het opleidingsteam om het project verder te steunen en trouw te blijven, ondanks dat enkele regioteams menig speler het hoofd gek heeft gemaakt met hopen centen. Wij hoeven niks te bewijzen maar tonen aan de voetbalwereld dat het ook anders kan en zal gaan op Olsa in de verdere toekomst.”