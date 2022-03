Olsa-CEO Bart Vermeulen kijkt na recente 12 op 12 uit naar topper tegen Lokeren-Temse: “Voor matchen als zondag doe je het”

CEO Bart Vermeulen heeft dan ook alle reden om tevreden te zijn. Sportief draait het uitstekend voor zijn ploeg en ook extra-sportief heeft de club de wind in de zeilen. “Uiteraard ben ik trots op die voorbije twaalf op twaalf. Resultaten koop je niet, maar die zet je neer als één groep door keihard te werken. Na tweederde van de competitie draai je niet toevallig mee aan de kop van het klassement en hebben we het toch maar gedaan in deze zeer uitdagende reeks. Met grote tevredenheid kan ik ook aankondigen dat we met Robby Ndefe, één van onze absolute smaakmakers, tot een akkoord zijn gekomen voor een verlengd verblijf van twee seizoenen. Robby voelt zich ongelooflijk goed bij Olsa en onze club met hem. Dan trouw je net zoals de rest van onze kern uiteraard langer met de club van je hart”, aldus Vermeulen.

Alle puzzelstukjes vallen tot op heden mooi in elkaar, maar de Brakelse CEO blijft steeds de nuchterheid zelve, want in voetbal kan het snel keren, dus predikt hij zoals steeds ‘rust en gezond boerenverstand’. “Ook in functie van de komende seizoenen kunnen we deze hechte groep vrienden samenhouden en nog verder inzetten op de ingeslagen weg met onze mix aan ervaring en gerichte focus op doorstroming van onze jeugd. Eigen jeugd als Van Eerstvelde, D’Hondt en talrijke anderen zijn helemaal aan het doorbreken en lanceren we ten gepaste tijde”, weet Vermeulen.

Vol huis

Het is ook die jeugd die het zondag in de topper tegen Lokeren-Temse zal moeten doen, gezien de schorsing van enkele sterkhouders. “We spelen tegen een ploeg die over een meervoudig budget als dat van Olsa beschikt, maar toch is de kloof maar één punt. We hebben dit seizoen nog geen punt gestolen. Olsa moet enkel bang zijn van zichzelf en mag zonder enige druk verder vooruit kijken. Onze footlunch tegen Lokeren-Temse was in amper twee uur tijd volledig uitverkocht met 150 genodigden. We verwachten zondag een gezellig vol huis met om en bij de duizend toeschouwers. Wie er zondag graag nog bij is, kan donderdag en vrijdag (van 19u tot 21u) tickets in voorverkoop afhalen in onze kantine. We kijken er naar uit om een mooi slot aan dit nu reeds geslaagde seizoen te breien. Een pluim aan het ganse team met maar liefst 12 clean sheets op 22 wedstrijden. Olsa bewijst méér dan voetbal alleen te zijn. We werken dit seizoen nog acht matchen af waarvan 5 thuiswedstrijden tegen onder andere toppers als Zelzate en Petegem.”