Olsa Brakel vraagt bond uitzondering om sneller te hervatten: “Moeten beker tegen Club Brugge kunenn voorbereiden”

Bijna zeven weken liggen de amateurcompetities stil omwille van de coronacrisis. Nu duidelijk is dat er geen versoepelingen komen voor half januari, is dé grote vraag hoe het nu verder moet met de amateurclubs die op 9 en 10 januari 2020 de 1/16de finales van de beker van België moeten afwerken. Olsa Brakel, dat het opneemt tegen Club Brugge, gaat daarom een uitzondering vragen om de trainingen toch vroeger te mogen hervatten en ter voorbereiding oefenmatchen te spelen tegen de andere amateurclubs die nog in de beker zitten.

De vraag blijft uiteraard of die bekermatchen tussen de eersteklassers en de amateurclubs effectief zullen doorgaan op de geplande data. “Maar als men op dat vlak voet bij stuk houdt, dan moet er een uitzondering komen op de huidige maatregelen voor de amateurclubs die nog in de 1/16de finales zitten. Die uitzondering zullen we ook aanvragen. We moeten ten laatste half december echt opnieuw in groep kunnen trainen en uiteraard wat matchritme kunnen opdoen. Onze geplande matchen tegen de beloften van AA Gent, Jong Lede en Knokke zullen wellicht niet doorgaan. Ook daar valt een mouw aan te passen door ons te laten oefenen tegen de andere amateurclubs die nog in de beker zitten zoals Lokeren-Temse en Heur-Tongeren. Uiteraard telkens met coronatesten voor elke match. Het moet veilig zijn”, vertelt de Brakelse coach Fanno Nijst.

Motivatie

Ondertussen dienen zijn spelers zich al een kleine twee maanden individueel bezig te houden. “Ik volg ze alle 26 van nabij op via Strava en ik moet bekennen dat iedereen zich perfect aan het individuele programma houdt. Ik mag daarover echt niet klagen. De match tegen Club Brugge blijft een belangrijke motivatie voor hen. Daarom moet er op dit vlak snel duidelijkheid komen. Is de Pro League bereid om de data van de beker op te schuiven naar een latere datum? Dat kan ook natuurlijk en als dat dan met publiek is, is dat voor de club zelf natuurlijk financieel veel interessanter. De match op 10 januari zoals gepland laten doorgaan, is sportief een klein lichtpuntje voor ons, maar financieel voor de club een vergiftigd geschenk. Het verschuiven naar een latere datum met publiek zou dan voor heel ander perspectief kunnen zorgen. Het blijft echter koffiedik kijken”, aldus Nijst.

Woonzorgcentrum

Dat er aan competitievoetbal nog niet snel moet gedacht worden, dat is voor Olsa duidelijk. “Maar een competitie afwerken tussen februari en juni is nog te doen. Misschien hoeven niet eens alle matchen gespeeld te worden. Op dat vlak is ons lot verbonden aan dat van de horeca. Zonder heropening van de kantines is amateurvoetbal niet leefbaar”, meent Nijst.

De Brakelse coach werkt normaal als sportpromotor bij de Stad Ninove, maar omdat die activiteiten momenteel op een laag pitje staan, is Nijst al ruim een maand aan de slag in een woonzorgcentrum. “Want daar kan ik een veel grotere meerwaarde betekenen”, weet hij.