Olsa Brakel slikt zwaarste thuisnederlaag (1-5) van seizoen maar is wel zeker van eindronde

Voetbal Tweede nationale AEen fel gehavend Olsa Brakel slikte een zware pandoering tegen KVV Zelzate (1-5) dat zich bijzonder efficiënt toonde. Al vroeg in de match opende Loïc Thissen de score voor geel-zwart, maar nog voor de rust herstelden de bezoekers het evenwicht. Op het uur was het vat van de fel verjongde thuisploeg volledig leeg en kreeg tweede doelman Lenvain nog vier doelpunten om de oren. Ondanks het verlies is Olsa wel zeker van een eindrondeticket.

Het lijstje afwezigen bij Olsa Brakel was indrukwekkend. Doelman Otte en smaakmaker Shala moesten geschorst toekijken, terwijl Cordie, Lambrecht en Haezebroeck niet fit geraakten. Dit seizoen toch vijf vaste waarden bij Brakel. “En dan zie je dat het vervangen van zo veel vaste waarden voor deze ploeg wat teveel van het goede is. Laat het een signaal zijn voor de samenstelling van de kern voor volgend seizoen. Je ziet ook wel stilaan dat het vat bij sommigen leeg begint te geraken. Het verlies was terecht, maar de cijfers overdreven. Deze zware nederlaag verdienden mijn jongens helemaal niet”, gaf coach Fanno Nijst na afloop toe.

Ondanks de vele wissels leek zijn tactisch plan in de eerste helft goed te werken.

“We kwamen vroeg op voorsprong, kregen dan de kans op de 2-0, maar de goal viel aan de overzijde. Aan de rust was er nog geen man overboord, maar na de 1-2 durfden we niet meer te voetballen en zag je dat de angst in het elftal sloop. Door het missen van onze ervaren krachten hadden we ook niemand die dan het heft in handen nam. We misten gewoon te veel bepalende spelers”, analyseerde Nijst die hoopt om Haezebroeck, Shala en Lambrecht tegen de volgende match te recuperen.

Eindronde

Volgende week wacht opnieuw een thuiswedstrijd tegen Merelbeke. Mogelijk de laatste thuismatch voor de afscheidnemende Buysens en Haezebroeck. Beiden stoppen met voetballen.

“Al kunnen we in de eindronde nog wel de kers op de taart zetten voor hen. Wie weet wacht ons daarin wel een mooie affiche tegen Lokeren-Temse, Ninove of Eendracht Aalst. De matchen die nu volgen zijn voor ons prestigematchen. Voor die eindronde moeten we ons nog eens stevig kunnen opladen”, besluit Nijst. Promoveren kan Olsa sowieso niet, aangezien de club niet over een licentie voor eerste nationale beschikt.

