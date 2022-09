Olsa Brakel pakt meer dan verdiend punt bij Sparta Petegem: “En dat met vier jongeren in de ploeg”

Bezoekend coach Fanno Nijst moest twee belangrijke pionnen missen voor de lastige uitwedstrijd op Sparta Petegem. Noch Nelis, noch Ndefe raakten fit voor het treffen tegen de uittredende kampioen zodat Matisse D’Hondt opnieuw in de spits verscheen en het amper 17-jarige supertalent Owen Lepez het middenveld mocht bemannen. “Omdat ik vond dat we de voorbije wedstrijden defensief soms te veel ruimte weggaven, had ik op dat vlak de ploeg tactisch wat bijgestuurd. De eerste tien minuten hadden we het moeilijk met die nieuwe tactiek en slikten we al snel een doelpunt, maar nadien kwamen we wel in ons ritme”, blikte coach Fanno Nijst terug.

Ondanks die vroege achterstand gingen de Brakelse hoofden inderdaad niet naar beneden en bracht D’Hondt nog voor het halfuur de bezoekers op gelijke hoogte. Met een doelpunt net na de rust van centrale verdediger Cordie leek Olsa op weg naar een stuntzege. “Puur voetballend maakten we ook meer aanspraak op die driepunter dan Petegem, maar een kinderlijk foutje zorgde ervoor dat we de gelijkmaker nog moesten slikken. En dat terwijl we de kansen hadden om de voorsprong uit te diepen. Jammerlijk, maar we moeten realistisch zijn. Het is misschien wel het leergeld dat we zullen moeten betalen”, aldus Nijst.

Dubbel gevoel

Met namen als Barrezeele, Van Eerstvelde, Lepez en D’Hondt tussen de lijnen kwam Olsa met vier jongens jonger dan 22 jaar aan de aftrap. “En dan mag je wel trots zijn op de prestatie die we geleverd hebben tegen de uittredende kampioen. Van het pijnlijke verlies tegen Dikkelvenne was niks te merken. We verlieten Petegem met een goed, maar tegelijk ook een ontgoocheld gevoel omdat we beseften dat hier meer in zat dan een draw”, besloot de Brakelse coach.

