Olsa Brakel pakt deugddoend punt bij zwalpende Aalsterse buren: “En nu moet de bevestiging komen”

Door de schorsing van Van Eerstvelde heroverde Tangala bij Olsa opnieuw zijn plek in de basiself. In de selectie was opvallend genoeg geen plaats meer voor voormalig topschutter Nelis. Hij is door Olsa voorlopig op non-actief gezet wegens een gebrek aan motivatie. Komende dinsdag hebben beide partijen een gesprek over het verdere verloop van de competitie.

Het jonge Brakelse team was op Aalst al snel op achtervolgen aangewezen na een vroege goal van Mbaye. Opvallend genoeg gingen de geel-zwarte hoofden niet naar beneden en amper enkele minuten later prikte uitblinker Robby Ndefe de gelijkmaker tegen de netten. “Nadien kregen we een wedstrijd waarbij wij strijd moesten leveren tegen een kwalitatief betere ploeg. Aalst had wel het balbezit maar deed daar bijzonder weinig mee. Wij loerden op de omschakeling en kregen zo de betere kansen. Al bij al kan je zeggen dat dit gelijkspel een terecht resultaat is”, blikte coach Fanno Nijst terug.

Dankzij deze draw zet Olsa Brakel dit seizoen een vier op zes neer tegen Eendracht Aalst en daar zijn ze aan de Parkweg meer dan tevreden mee. “We leverden ook twee keer een sterke prestatie af tegen hen. Het ligt ons duidelijk beter om niet altijd de bal te hebben of het spel te moeten maken. Die omschakeling is altijd al de sterkte van Olsa geweest. Ik heb mijn jongens gefeliciteerd met hun prestatie, maar er ook meteen aan toegevoegd dat ik nu wel de komende weken de bevestiging ervan wil zien. Thuis hebben we nog één en ander te tonen”, aldus Nijst.

Strijd

En die bevestiging moet er komen tegen in de belangrijk duels in de strijd tegen de degradatie, met name Gullegem en nadien de derby tegen Oudenaarde. “Belangrijke confrontaties, maar dat weet iedereen goed genoeg. Ik heb dit seizoen nog geen enkele keer naar boven of naar beneden gekekeken in het klassement. Dit lijkt me ook overbodig, want je voelt zo al aan dat deze strijd tot speeldag 34 zal duren”, weet de Brakelse coach.