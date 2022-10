Olsa Brakel moet wet van de sterkste ondergaan tegen titelkandidaat Lokeren-Temse: “Niet boven onszelf kunnen uitstijgen”

Na de rust was de match nog voor het uur beslist. Opnieuw was het Van Moerzeke die er als de kippen bij was om met een heerlijke kopbal de score te verdubbelen. Amper tien minuten later legde de flankaanvaller met een deviatie op aangeven van Boujouh de eindstand vast. De thuisploeg onderging nadien het spel. “De ontgoocheling is groot bij mijn jongens, maar ze zullen wel beseffen dat het geen schande is om te verliezen tegen zo’n sterke tegenstrever”, opende thuiscoach Fanno Nijst zijn relaas.

Punten

Olsa speelde matig en net dat gegeven is tegen een klasseploeg als Lokeren-Temse met Alex Maes als dirigent boven niveau niet genoeg. “Om tegen zo’n ploeg iets te kunnen rapen, moet je als team boven jezelf uitstijgen en dat is bij ons lang niet bij iedereen gelukt. Kwalitatief, maar ook op vlak van ervaring en maturiteit zijn de Waaslanders gewoon beter. Het is jammer dat wij er niet in slaagden om net dat tikkeltje meer te brengen in een propagandamatch als deze. Maar goed, het is niet tegen ploegen als Lokeren-Temse dat we absoluut de punten moeten pakken. Dat moeten we volgende week wel doen als we rode lantaarn Erpe-Mere bekampen”, aldus Nijst die wel tevreden was over het debuut van zijn centrale duo achterin, Tangala en Desmet.