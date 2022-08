Olsa Brakel maakt in dik kwartier 3-1-achterstand goed en bekert verder: “Maar het zal defensief beter moeten”

Na een owngoal van Makonga en meteen na de rust doelpunten van Zwart en Antwi Manu leek op het uur niemand nog een euro te geven om de bekerkansen van Olsa Brakel. Vooral achteraan toonden de troepen van coach Nijst zich bij momenten een zeef en, ondanks de drie tegendoelpunten, kroonde de Brakelse doelman Otte zich zelfs tot man van de match. “Wat eigenlijk heel veel zegt over ons niveau achteraan. Defensief was het gewoon ondermaats, maar gelukkig was het offensief bovengemiddeld en wat me vooral positief stemt is het feit dat we heel veel weerbaarheid hebben getoond”, blikt Fanno Nijst terug.

Pure bekermatch

Nelis raakte niet fit voor de match op Zelzate, zodat de jonge Matisse D’Hondt vooraan ten volle zijn kans kreeg en ook greep. Thissen kreeg dan weer de voorkeur op Oulad en de jonge Lepez mocht zijn kunnen tonen in de plaats van Capelleman. “Maar onze start was echt niet goed. Het werd een pure bekermatch waarin vrank en vrij werd gevoetbald, maar eigenlijk was het totaal niet de bedoeling om zo te spelen. Ondanks de vele waarschuwingen in de eerste helft beginnen we opnieuw laks na de rust en slikken we meteen twee bijkomende doelpunten. Dan moest ik tactisch wel bijsturen en dat betekende wel de ommekeer. Ondanks de dubbele achterstand zijn we blijven voetballen en dit met geloof in eigen kunnen. D’Hondt speelde meer dan zijn match, Habbas toonde dat hij het doel weet staan en Ndefe zorgde constant voor diepgang. Voor die doorzetting moet ik mijn jongens loven, maar defensief zal het in de toekomst toch stukken beter moeten”, weet Nijst.