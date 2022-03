Olsa Brakel laat titelfavoriet Lokeren-Temse met één op zes achter: “Meer dan terecht resultaat”

Beide ploegen kozen nadien voor een stevige organisatie. Shala was de beste man bij de thuisploeg. Zijn plaatsbal ging een meter naast. Aan de overzijde zag Njengo zijn doelpunt terecht worden afgefloten wegens buitenspel en nadien stopte Otte met een knappe save zijn poging af. Meer vuur in de tweede helft. Shala zette op rechts iedereen in de wind na een schitterende solo. Nelis nam met een schot in één tijd Merckx te grazen. Bezoekend coach Spaenhoven greep meteen in en gooide drie nieuwkomers in de strijd. De ingevallen Janssen frommelde een kwartier voor tijd de bal in doel na een afgeblokt schot van De Witte.

Klasseflitsen

De gelijkmaker was het signaal voor de bezoekers om het gaspedaal steviger in te duwen. De Witte en Boulaouali dreigden. Otte was nog attent op een poging van Symons.

“Enkel in de slotminuten was het even overleven voor ons, maar we zijn nooit echt in de problemen gekomen. Voetballend zijn we nooit uit verband gespeeld. Onze organisatie stond er, ondanks het ontbreken van drie vaste waarden. Ik kan alleen maar fier zijn op wat mijn jongens hebben neergezet. Lokeren-Temse had meer balbezit, maar wij hadden de klasseflitsen in huis met een uitstekende Shala die betrokken was bij onze beide doelpunten. Dit is een meer dan terecht punt”, reageerde een tevreden Olsa-coach Fanno Nijst na afloop.