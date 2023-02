Olsa Brakel klimt uit degradatiemoeras na belangrijke winst in Slag om de Vlaamse Ardennen: “Er zat druk op de ketel”

Voetbal tweede nationale AEen zucht van opluchting die van in Oudenaarde tot in Brakel te horen was. Dat is kort samengevat de reactie die weerklonk uit de Olsa-kleedkamer na de winst in de Slag om de Vlaamse Ardennen. De jongens van coach Fanno Nijst kenden een moeilijke eerste twintig minuten aan de boorden van de Schelde, maar kwamen nadien beter in de match. Ex-Oudenaarde-speler Desmet en yougster D’Hondt zorgden voor de 0-2 na een typisch degradatieduel.

Nadat hij twee weken geleden naar de B-kern werd verwezen wegens een gebrek aan motivatie kreeg Robin Nelis opnieuw het vertrouwen als diepe spits. De voormalige Brakelse topscorer bedankte met een goede prestatie. Man van de match, zoals de voorbije weken wel meerdere keren het geval was, was opnieuw Robby Ndefe. Elke keer hij aan de bal kwam, leverde dat gevaar op. Ook sluitstuk Jasper Otte bewees eens te meer dat hij als doelman een puntenpakker is. “Vooral zijn wereldsave net voor de rust toen we de 0-1 hadden aangetekend, was bijzonder belangrijk”, gaf ook Nijst na afloop aan.

Even voordien had Cordie een vrije trap netjes over de muur gedraaid. Verbrugge bracht nog redding, maar Desmet was goed gevolgd om zijn ex-ploeg op achterstand te brengen. Een achterstand die Oudenaarde nooit meer zou goedmaken. “Nochtans waren onze eerste 20 minuten ondermaats. Door de situatie waarin we verkeerden, konden mijn jongens niet bevrijd voetballen en dat was in het begin van de derby duidelijk merkbaar. We durfden ook geen initiatief nemen. Als Oudenaarde zijn twee kansen op dat moment afmaakt, schrijven we misschien een ander verhaal”, aldus Nijst.

Druk

Maar de Brakelse troepen hielden stand en konden net voor de rust de score openen. “Terwijl je voelde dat Oudenaarde na een sterk begin wat wegzakte, zijn wij steeds meer gegroeid in de match. We wonnen meer en meer duels, hadden meer de tweede bal en werden gewoon beter. Over de mentaliteit kan ik geen slecht woord zeggen. Er is de voorbije week veel gepraat op Olsa en je voelde echt wel dat er druk op de ketel zat. Maar na dat praten moet je dat ook tonen met de voeten en vooral dat hebben we gedaan. Hopelijk is de trein nu echt vertrokken, al durf ik dat niet meer luidop zeggen”, besloot een heel tevreden Brakelse coach die zich als rasechte Ninovieter ging opmaken voor vier dagen carnavalvreugde.

Oudenaarde: Verbrugge, Van Herreweghe, Spileers (83’ Mingiedi), Jourquin, Mestdagh, Vandenheede, Van De Wiel (63’ Mézine), Cnudde (83’ De Buysscher), Demets (63’ Van Wambeke), Heirwegh, Van Meenen.

Olsa: Otte, Gabriël (83’ D’Hondt), Cordie, Desmet, Oulad, Bogaert, Barrezeele, Capelleman, Ndefe , Habbas, Nelis (90’ Tangala).

Doelpunten: 43’ Desmet (0-1), 87’ D’Hondt (0-2).

Geel: Gabriël.

Lees ook: meer voetbal uit tweede nationale A