Olsa Brakel en Anderlecht gaan samenwerken: “Dit moet een win-win voor iedereen betekenen”

wielrennen profs Stan Dewulf na zesde plaats in BK: “Gefrus­treerd na eerste keer Kemmel, in finale maximum uit gehaald”

Na revelatie Alec Segaert was Stan Dewulf (25) in de finale van het Belgisch kampioenschap in Izegem de beste West-Vlaming. Hij bolde als derde over de streep. De pion van AG2R Citroën begon nochtans niet goed aan dit BK.