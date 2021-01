Olsa Brakel bekert op woensdag 3 februari tegen Club Brugge: “Zonder publiek, maar wel rechtstreeks op televisie”

Na enkele weken trainen in groepjes van vier heeft de amateurclub de groepstrainingen eindelijk kunnen hervatten met het oog op die bekerclash. “Nu zijn we bezig aan het echte werk om ons klaar te stomen voor de match op Club Brugge. We spelen niet tegen de minste tegenstrever en het is toch onze bedoeling om geen slecht figuur te slaan in die wedstrijd”, legt voorzitter Stephan Van den Berghe uit.

Sneltesten

“Met matchen tegen Westerlo en KV Mechelen hebben we al enkel mooie wedstrijden mogen beleven in de beker. Club Brugge is met stip de mooiste affiche die we ooit geloot hebben in de geschiedenis van onze club. We droomden er inderdaad van om voor publiek te kunnen spelen, maar zullen het nu moeten doen met het bedrag dat we via de voetbalbond zullen ontvangen”, aldus Van den Berghe.