Olsa blijft ontgoocheld achter na spektakelstuk tegen Jong Essevee (3-5): “Goals kinderlijk weggegeven”

Voetbal Derde Nationale A Moedig Jong Lede wordt niet helemaal beloond voor mooie remonte tegen leider Voor­de-Appelterre

Een onverdiende zege van leider Voorde-Appelterre in Lede? Dat beeld is niet correct. Feit is wel dat de competitieleider het moeilijker heeft gekregen dan verwacht werd en dat de uitslag er ook anders had kunnen uitzien. Jong Lede kwam 0-3 achter, maar knokte zich opnieuw in de match. Meer dan een eervol 2-3-eindverdict zat er echter niet in.

18:33