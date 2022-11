Olivier Vertommen gaat tegen ex-club ’s Gravenwezel-Schilde op zoek naar eerherstel met Ternesse: “8-1 pandoering van vorige week valt niet goed te praten”

Ondanks het pak slaag voorbije zondag zorgde Ternesse voor het eerste doelpunt van de middag. “In de eerste helft was er ook totaal geen vuiltje aan de lucht”, vertelt Vertommen. “We gingen wel met een 2-1-achterstand rusten, maar dat was absoluut niet verdiend. We hadden bijvoorbeeld niet alleen het betere van het spel. We hadden voor de pauze ook de beste kansen. Al is dat natuurlijk nog altijd geen excuus om na de koffie zes goals te slikken. Anderzijds moeten we dit ook niet dramatiseren. Je kan tenslotte beter één keer met 8-1 verliezen dan acht keer met 1-0.”

Complete black-out

Toch wil Vertommen de pandoering ook niet goedpraten. “Dat kan ook niet. Niemand deed gewoon nog zijn taak, waardoor we een complete black-out kenden en totaal niks meer lukte. Zo kregen we in de eerste 20 minuten van de tweede helft maar liefst vijf doelpunten tegen. Bovendien viel met Andreas Destoop ook nog eens onze topschutter geblesseerd uit, terwijl we voorin sowieso al niet heel dik zitten.”

Vertommen hoopt dit weekend tegen ’s Gravenwezel-Schilde uit een heel ander vaatje te kunnen tappen met Ternesse. “We zijn er in elk geval op gebrand om iets recht te zetten. Al zal dat niet simpel worden. Als je zoals ’s Gravenwezel afgelopen weekend met 3-0 wint van Mariekerke, beschik je ongetwijfeld over kwaliteiten. Wij scoren de laatste weken daarentegen een stuk moeilijker en dan valt ook onze diepe spits nog eens uit, waardoor we oplossingen zullen moeten zoeken.”

‘s Gravenwezel-Schilde enorm dankbaar

Vertommen kwam afgelopen zomer over van promovendus ’s Gravenwezel-Schilde. “Ik heb voor Ternesse gekozen omdat ik in Wommelgem woon en hier ook een groot deel van mijn jeugd gespeeld heb. Al ben ik ’s Gravenwezel wel enorm dankbaar. Ik heb er bijvoorbeeld niet alleen een heel goed seizoen gekend met de promotie als bekroning. Ze hebben mij ook de kans gegeven om mijn niveau terug te vinden. Bovendien had ik een prima band met iedereen daar. Het wordt dus ongetwijfeld een leuk weerzien.”

