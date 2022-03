Olivier Van Herreweghe met Boka United naar Grimbergen: “Mooi seizoen vraagt om een mooi eindpunt”

Olivier Van Herreweghe stopte enkele jaren geleden met voetballen bij de A-ploeg, maar stond vorig weekend tegen Bierbeek (0-0) als vanouds in de basis. “Het klopt dat ik vier jaar geleden had aangeven dat ik met de B-ploeg wou spelen in vierde provinciale. Ik heb dat ook enkele maanden volgehouden. Ik vreesde dat de drukke activiteiten van de eerste ploeg niet langer te combineren vielen met mijn gezinsleven en met mijn werk als zelfstandige. Mijn vrouw zag echter dat ik het moeilijk had om op een lager niveau actief te blijven. Ze steunde me om terug te keren bij de A-groep. Uiteindelijk blijkt de combinatie tussen job en sport toch goed mogelijk was. Dit seizoen scoorde ik als verdediger zelfs al twee keer.”

Sterk seizoen

In het verleden speelde Olivier Van Herreweghe al eens met Boka in eerste provinciale. Toen liep het fout af. Nu liggen de kaarten helemaal anders. “Vijf jaar geleden hadden we gewoon niet de ploeg om te wedijveren met de ploegen in eerste. We promoveerden pas als vierde ploeg in tweede provinciale. Deze groep is veel sterker. Er staat een homogene en talentvolle selectie op het terrein. Vorig jaar werd de competitie na vijf matchen gestaakt. Toen hadden we acht punten op vijftien. Dat was al een positief signaal. Die lijn hebben we in deze campagne gewoon kunnen doortrekken. Onze start was nochtans niet bepaald overweldigend. Nadien volgde er een sterke reeks, waardoor we een vaste plaats in de middenmoot konden opeisen. Een mooi seizoen vraagt nu om een mooi eindpunt.”