Olivier Troisfontaines en Filou Oostende vlot voorbij tegen Charleroi: “Veertig minuten bij de les”

Drie op drie in groep A voor Filou Oostende in de eerste fase van het prille seizoen. Na de nederlaag in eigen huis tegen Bergen in een vooruitgeschoven wedstrijd van de volgende ronde werd Charleroi het kind van de rekening. Het team van coach Sam Rotsaert begon nochtans sterk via Goloman en Lambrecht, maar de kustploeg nam vrijwel meteen het commando over. De Amerikaanse center Thomas Welsh zorgde zowel onder de korf als vanaf afstand voor een eerste kloof en kreeg navolging van Mario Nakic: 21-36 na het eerste quarter.

Schwartz dirigeerde naar een ongeziene 37-59-ruststand en ook na de kampwissel hield Oostende de voet op het gaspedaal. “We wilden inderdaad absoluut niet opnieuw dezelfde fout maken als tegen Bergen, toen we een riante bonus volledig uit handen gaven”, vertelt Olivier Troisfontaines, goed voor twaalf punten. “We hebben een uiterst jonge groep en dan durven we al eens de teugels laten vieren bij een grote voorsprong. Met coach Gjergja langs de zijlijn is dit weliswaar geen optie. Als we dit seizoen iets willen bereiken, dan moeten we elke match veertig minuten lang bij de les zijn”, aldus de voormalig ‘Speler van het jaar’.

Opdrachten uitgevoerd

Zo geschiedde in de tweede helft. Uiteindelijk zouden liefst vijf spelers van Oostende dubbele cijfers laten optekenen. De nagenoeg foutloze Welsh liet hierbij de beste computerevaluatie optekenen, maar met veertien punten, acht rebounds en drie blockshots was Amar Sylla alom present op het Waalse parket. De Senegalees was de voorbije week nog de kop van Jut na een mindere prestatie, maar liet in Charleroi zien wat hij wel degelijk in zijn mars heeft.

Een makkelijke zege dus voor Oostende, dat met een valies vol vertrouwen richting het Italiaanse Brindisi kan vertrekken voor de volgende opdracht in de Champions League. “Ik ben heel tevreden over de manier hoe de jongens deze wedstrijd aanpakten”, aldus coach Gjergja. “De opdrachten werden uitgevoerd zoals opgedragen en ze bleven attent, toen ze een grote kloof hadden geslagen. Sommige jonge gasten begrijpen het belang nog niet om altijd tot de laatste minuut voluit te gaan.”

Geen evidente opdracht in Italië

“In Italië zullen we ons uiterste best doen. We moeten jammer genoeg drie spelers missen, maar zelfs met een voltallige kern zou het geen evidente opdracht zijn tegen een topclub, die vorige week Milaan een eerste nederlaag toediende”, klinkt het tot besluit.

