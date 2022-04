Olivier Speltdooren en Quincy Rombaut (Lochristi) willen nog één keer knallen in nationaal voetbal: “We moeten niemand motiveren”

Olivier Speltdooren speelt vanavond zijn laatste wedstrijd met de aanvoerdersband van SK Lochristi om de arm. “Het wordt een raar afscheid", weet de kapitein. “We wisten dat het er zat aan te komen, maar het blijft jammer als je ziet wat voor vriendengroep we hebben.”

“Op sportief vlak hebben we er zelfs niet alles uit gehaald”, vindt Speltdooren. “Zonder een paar mindere periodes hadden we hoger gestaan dan die vijfde plaats. We mogen niet naar de eindronde en worden niet meer uitbetaald. Dan bewijst de ontlading na de winning goal in minuut 95 tegen Melsele vorige week wat er in deze groep zit.”

Valère Van Laere

“Als we dan zien wat er dit seizoen allemaal is gebeurd, dan mogen we onszelf toch een pluim op onze hoed steken. Ook Valère Van Laere verdient erkenning. Hij bleef tussen de spelers staan en was altijd een aanspreekpunt. Hij had dit ook anders gewild, maar deelt jammer genoeg in de malaise.”

De verdediger besliste onlangs om er nog een seizoen bij te doen. “Voor mij wordt het vanavond geen afscheid van het voetbal. Ik heb even getwijfeld, maar doe er toch nog een jaartje bij. Volgend seizoen speel ik voor FC Destelbergen.”

In opzet geslaagd

Coach Quincy Rombaut had nog twee doelen voor dit seizoen: een eindrondeticket en de topschutterstitel voor Thomas Zwart. Zonder de licentie voor nationaal voetbal is dat eerste, ondanks een vijfde plaats in de stand, niet meer mogelijk. “Wat ons betreft zijn we in onze opzet geslaagd", reageert de coach.

“Sinds we enkele weken geleden ontdekten dat we sowieso niet aan de eindronde mogen deelnemen hebben we niks meer om voor te spelen. Dat zag je hier en daar aan de uitslagen, maar vorige week toonden we toch dat de wil er nog is. Als we een punt pakken tegen Stekene, eindigen we als vijfde en zouden we altijd zeker zijn van eindronde.”

Uitzonderlijke groep

“Dan mag ik spreken van een zeer geslaagd seizoen. Het is een uitzonderlijke groep spelers die ondanks alle omstandigheden een uitzonderlijk seizoen heeft gedraaid. Er zijn veel ploegen die in onze situatie al lang uit elkaar waren gevallen.”

“Het zag er lange tijd niet naar uit, maar sinds dinsdag is bevestigd dat we zaterdagavond mogen spelen. Er zijn niet veel matchen, dus hopen we op veel volk op de Bosdreef. Er hangt bovendien nog iets aan vast, want Stekene moet winnen om de eindronde te spelen. Bij ons moet ik niemand motiveren. Wij willen nog een laatste keer knallen.”

Derde nationale A: SK Lochristi - Avanti Stekene: zaterdag 17u