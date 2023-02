Olivier Schops na 1-2 verlies van Lille United tegen Bocholt: “Verdienden punt tegen een sterke ploeg”

Voetbal tweede nationale BLille United heeft het sportieve tij niet kunnen keren. Het verloor in zijn tweede thuiswedstrijd in het Heggestadion van Poederlee met 1-2 van Bocholt. De Limburgse bezoekers kwamen, in de vorm van een afgeweken afstandsschot, eerder gelukkig op voorsprong, maar toonden anderzijds dat ze over een bijzonder sterk geheel beschikken. Lille van zijn kant deed wat het kon, en verdiende een punt.

Het zag er even naar uit dat het scenario uit de heenwedstrijd een herhaling zou krijgen, weliswaar in een omgekeerde vorm. In Bocholt gaf Lille een 0-2 bonus uit handen. Zaterdagavond kwam de Kempische fusieploeg in de slotfasen nog opzetten, maar de gelijkmaker kwam er niet meer.

“In de eerste helft zijn we er perfect in geslaagd om de organisatie op peil te houden”, reageerde Olivier Schops. “De openingstreffer van Bocholt kwam er met een beetje meeval. Daardoor moesten na de rust meer druk ontwikkelen, daar konden we te weinig gevaar uit puren.”

Beterschap

Lille sleurde de voorbije weken een sportieve dip met zich mee. Maar tegen Bocholt kwam opnieuw de spirit van de voorbije maanden tot uiting. “We moeten niet onder stoelen of banken steken dat het tegen de beloften van Beerschot en Turnhout minder was”, gaf de flankverdediger toe. “Iedere ploeg maakt wel eens een mindere periode door. Op onze prestatie van vanavond moeten we verder bouwen.”

Lof

Ook trainer Kris De Backer sprak met lof over de voetballende kwaliteiten van Bocholt. “Het is een geheel met veel maturiteit. Ik vond dat we aanspraak mochten maken op een gelijkspel. Het is belangrijk om op deze prestatie verder te bouwen. Het is niet plezant om tegen een nul aan te kijken.”

Kwetsuur

Sinds de winterstop maakt Olivier Schops opnieuw deel uit van de Lilse defensie. Zijn terugkeer, na een operatie aan de achillespees, verliep niet over rozen.

“Ik ben in april van vorig jaar geopereerd. Bedoeling was om eind oktober weer paraat te zijn. Uiteindelijk heb ik een lichte terugval gekregen, waardoor ik enkele maanden langer heb moeten wachten. Nu verloopt alles volgens plan. Hopelijk is het blessureleed nu voorgoed van de baan.”