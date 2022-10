Olivier Scholaert (KVK Westhoek): “Onze goede start is goed voor de sfeer en is het niet elke week van moeten”

voetbal jupiler pro league Thibo Somers (Cercle Brugge) in nieuwe rol als wingback: “Kijk uit naar weerzien met Bernd Storck”

Sinds de trainerswissel heeft Cercle Brugge gewonnen op AA Gent, maar ging het vorige zondagavond de boot in bij Union. In beide wedstrijden kwam Thibo Somers, tijdens de laatste weken onder Thalhammer geblesseerd, in een nieuwe rol aan de aftrap. Miron Muslic ziet een toekomst als wingback weggelegd voor de aanvaller. “Het is aanpassen, maar ik speel waar de coach me neerzet”, glimlacht Somers.

13 oktober