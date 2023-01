Olivier Rojas tegen Quin Verstegen: stevig duel voor plek in halve finale op Tenniscentrum Alken

Uitgezonderd Christopher Heyman en Amélie Van Impe tekenden alle reekshoofden donderdag present voor de achtste finales op het vijfsterrentoernooi van Tenniscentrum Alken, dat met 115 spelers bij de mannen een nieuw record liet optekenen. De als tweede geplaatste Olivier Rojas (Tenkie Park, nummer 19 van België) mocht meteen stevig aan de bak tegen Oost-Vlaming Zian Vanderstappen (nummer 40). Dat duel was een heruitgave van de finale van de Vlaamse indoorkampioenschappen, die in maart 2022 ook in Alken werden afgewerkt. Deze keer had Rojas een driesetter nodig om voorbij de stevige 18-jarige Vanderstappen te geraken: 6-3, 4-6, 6-2. In kwartfinale wordt het voor Rojas tegen de Nederlander Quin Verstegen (nummer 33) opnieuw geen hapje. Het wordt meteen een duel tussen de twee laatste winnaars in Alken. Rojas is de titelverdediger op dit Jaarwisselingstoernooi, Verstegen won het vijfsterrentoernooi van Alken tijdens de paasvakantie. Hij versloeg toen in finale Stijn Meulemans. Kortom: een zeer pittig duel tussen twee indoorspecialisten.