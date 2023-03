Olivier Rojas opnieuw indoorkampioen Tennis Vlaanderen: “Volgend jaar gaan we voor drie op een rij”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE B Leider Eendracht Mechelen a/d Maas wint spektakel­der­by tegen Boorsem in absolute slotfase (3-4): “Een gelijkspel was juister geweest”

De Maasmechelse derby tussen Boorsem Sport en Mechelen a/d Maas bood alles was je als supporter maar wensen kon: veel ambiance, spanning, een karrevracht doelpunten en een onwaarschijnlijke ontknoping. Eendracht domineerde voor de rust en liep verdiend 0-2 uit. In de tweede helft nam Boorsem het initiatief over, schakelde een versnelling hoger en boog de achterstand om in een voorsprong. Eendracht kwam er niet meer uit en de partij leek beslist. Tot Ferro en Czifrik in de absolute slotfase alsnog genadeloos toesloegen. “Het was een genietbaar derby met twee teams die elk één helft voor hun rekening namen. Een gelijkspel was juister geweest”, klonken beide trainers na afloop.