Olivier Rojas is onklopbaar in Alken: na vijfsterrenwinst nu ook Vlaams indoorkampioen

TennisHet is duidelijk dat Olivier Rojas zich goed voelt op de indoorbanen van Tenniscentrum Alken. Na winst in januari op het vijfsterrentoernooi, schreef hij er nu de indoorkampioenschappen van Tennis Vlaanderen op zijn naam. De manier waarop was deze keer zelfs nog overtuigender.

In januari had Tenkie Park-speler Olivier Rojas een driesetter nodig tegen Thorben Sannen en moest hij ook tegen Natan D’Hulst (7-6, 6-4) en in finale Loic Cloes (7-5, 6-4) flink van zich afbijten. Deze keer, op de indoorkampioenschappen van Tennis Vlaanderen, kwam Rojas, die 35ste staat op de Belgische waardelijst, in geen enkele wedstrijd echt in problemen. D’Hulst moest er deze keer met 6-4, 6-2 aan geloven, in halve finale ging tweede reekshoofd Stijn Meulemans met 6-2, 6-3 voor de bijl en in finale werd het 6-4, 6-4 tegen Zian Vanderstappen, die eveneens op een uitmuntend toernooi kan terugblikken. “Zian ken ik zeer goed, want we trainen beiden in het Hasseltse Tenkie Park bij Jordy Looman”, aldus Rojas. “Ik wist dat hij hier ver kon geraken.”

Het is duidelijk dat de 21-jarige Rojas met heel vertrouwen staat te tennissen. “Ik voel me goed, speel inderdaad met vertrouwen en automatisch is er dan van stress weinig sprake”, lacht Rojas. “Hopelijk kan ik dit niveau nog een hele tijd aanhouden.”

Profcircuit

Op het profcircuit vertoefde Rojas dit jaar al enkele weken in Tunesië voor 15.000 dollar-toernooien in Monastir. Binnenkort gaat hij opnieuw het ITF-circuit op. “Misschien speel ik volgende week in het Turkse Antalya”, zegt Rojas. “Ik heb lichte hinder aan de buikspieren en ik reis alleen naar het buitenland als ik me honderd procent fit voel. Tijdens de paasvakantie staat hier in Alken opnieuw een vijfsterrentoernooi op de affiche. Misschien moet ik wel voor drie op een rij gaan (lacht).”

Wat vijfsterrentennis betreft is Tenniscentrum Alken de laatste jaren, met twee toernooien per seizoen, inderdaad de ‘place to be’.

Bij de vrouwen ging de Vlaamse indoortitel naar de Vlaams-Brabantse Zara De Schutter. Zij versloeg in finale de Antwerpse Emily Casteleyn, aangesloten bij KTC Diest, met 6-4, 6-4.

