Olivier Onderbeke (Mysenlan-Baboco-Cyclinvest CT): “Ploeg wordt steeds meer au sérieux genomen”

“Ondanks corona ben ik hoopvol”, beweert Onderbeke. “Het programma dat we onze renners kunnen aanbieden ziet er goed uit. Recent kreeg ik bevestiging dat we de Ronde van Namen zullen kunnen rijden. In april mogen we naar Rhodos voor een 1.2-koers en een 2.2-rittenwedstrijd. Dit weekeinde zette de Trytique des Monts & Châteaux voor onze ploeg het licht op groen. We worden steeds meer au sérieux genomen.”

Loran Cassaert en Lennert Cappan

De Henegouwse driedaagse is voor beloften één van de belangrijkste afspraken van het voorjaar. “We trekken met nieuwkomer Loran Cassaert als kopman naar die Triptiek”, blikt Onderbeke vooruit. “In 2019 werd Loran al eens 23ste in het eindklassement van deze hoog aangeschreven rittenkoers. Loran heeft een goeie tijdrit in de benen. Ik hoop dat hij de ploeg op sleeptouw neemt. Vanaf mei reken ik ook op Lennert Cappan. Hij zet alles op zijn studies, daarna hoop ik dat ook hij doorbreekt. In Emano Permentier zie ik ook veel. Dat zijn een beetje de mannen voor de Triptiek. Naar Rhodos trekken we met onze elites zonder contract en enkele buitenlanders. Onder meer met Torsten Demeyere en Stan Dieleman én Simen Nordal Svendsen, een Noor die op 15 februari naar ons land komt en hier acht maand komt wonen. De Noor werd in september veertiende in de Omloop van de Braakman.”

Sponsor Douterloigne haakt af

Dat is een manche van de Nederlandse Topcompetitie. Net als voor de Road Series is Mysenlan-Baboco-Cyclinvest – de vernieuwde naam van het team – geselecteerd voor de Nederlandse Topcompetitie. “Jammer genoeg valt Douterloigne als naamsponsor weg”, zucht Onderbeke. “Nochtans had ik nog een contract van één seizoen met het bedrijf dat door een grote groep werd overgenomen. Met die overnemer heb ik nooit rond de tafel kunnen zitten. Vandaar dat Cyclinvest in de ploegnaam komt. Een investeringsfonds dat een werkingskapitaal ter beschikking stelt. Ik zoek een extra naamsponsor en had al enkele gesprekken. Hopelijk kan ik dat snel afronden. Mijn werk is zo goed als rond, nu is het aan onze renners.”