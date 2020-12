Olivier Myny (OHL): “Elke speelminuut die ik krijg, geef ik mij helemààl””

Straks (18.30u.) speelt OHL zijn derde wedstrijd in één week. Na thuiszeges tegen Cercle Brugge (2-1) en Moeskroen (2-0) die een vijfde plaats in de stand opleverden, gaan de Leuvenaars in Kortrijk voor een 9 op 9. Al wordt dat geen makkie en heeft OHL de statistieken tegen: het won nog nooit in het Guldensporenstadion.

“Kortrijk haalde vier op zes uit zijn jongste twee duels en is een no-nonsenseteam dat vrank en vrij speelt, rond De Sart goed combineert op het middenveld en graag de diepte zoekt, via hun snelle flanken”, weet OHL-coach Marc Brys. “En voorin loopt Mboyo, op zijn 33ste goed voor acht goals en vier assists en misschien wel in de vorm van zijn leven. Nu, wij tankten ook vertrouwen uit onze zes op zes. En dat we onze derde wedstrijd in één week spelen, vinden mijn spelers niet erg. Liever meer matchen en minder trainen dan omgekeerd (glimlacht). We hebben de jongste dagen nog wel tactisch kunnen trainen.”

Babyboom

Naast de langdurig geblesseerden Schuermans, Duplus, Aguémon en Kehli moet Brys ook Tshimanga (stressfractuur) en Mathieu Maertens (geschorst) missen. Wel beschikbaar: kersverse vader Olivier Myny. De nacht na de dinsdagwedstrijd tegen Moeskroen werd Lior geboren, het eerste kindje van Olivier en zijn vriendin Florence. Het lijkt wel babyboom bij OHL. Kenneth Schuermans en Thieu Maertens werden eerder dit seizoen voor het eerst papa, nu dus Olivier Myny. En binnenkort verwachten Pierre-Yves Ngawa en zijn vriendin hun eersteling. Ook persverantwoordelijke Roel Van Olmen werd onlangs vader.

Intussen tracht Olivier Myny (26) net als zijn ploegmaats de focus te houden op de match in het Guldensporenstadion, op een boogscheut van zijn woonplaats Gullegem. Veel speelgelegenheid kreeg hij nog niet dit seizoen. Op de openingsspeeldag tegen Eupen maakte hij de 90 minuten vol, maar daarna bleef het bij tien – meestal korte – invalsbeurten. Die in Genk – niet gefloten penaltyfout op hem in blessuretijd bij een 2-2 –stand – en in Beveren – late assist voor de 1-3 van Henry - blijven bij. Maar ook bij zijn andere korte invalsbeurten kreeg hij lof van Marc Brys.

“Ik heb een heel goed contact met coach”, zegt hij. “Ik zou natuurlijk liever méér spelen, maar ik begrijp wel dat hij maar elf jongens aan de aftrap kan brengen en weet dat hij zijn keuze in eer en geweten maakt. Ik kan niet méér doen dan mijn stinkende best, op training en tijdens de speelminuten die ik krijg. Ik geef daarin àlles. Weet je, OHL heeft een spelersgroep die echt aan elkaar hangt, iedereen wil voor iedereen werken. Ook ik, dus. Val ik laat in en laat er eentje een steek vallen, tracht ik die op te nemen. En ik ga dat blijven doen.”