Olivier Myny (FCV Dender) na duur bevochten zege tegen Virton: “Ik heb de longen uit mijn lijf gelopen”

Myny kon zich door omstandigheden - hij miste door een late transfer de voorbereiding en was ook een tijdje geblesseerd - tot dusver nog niet echt doorzetten bij FCV Dender. De West-Vlaming overtuigde onder de nieuwe coach Timmy Simons evenwel meteen. De ex-international was dan ook lovend over zijn prestatie. “Myny is een complete voetballer met een groot loopvermogen, die op meerdere posities uit de voeten kan”, zei Simons. “Het is uiteraard de bedoeling dat we iedereen op zijn beste positie zetten, maar na het uitvallen van Perri was mede door de schorsing van Borry de spoeling achterin links dun. Hij vulde die positie goed in en ging tot in de blessuretijd tot het uiterste. Toen moest hij met krampen naar de kant.”

“Dender vatte de wedstrijd op kruissnelheid aan en Myny had een ruim aandeel in de vroege 2-0-voorsprong. “We wisten vooraf waar bij Virton de ruimtes lagen en hebben die uitstekend benut”, legt de rechterflankspeler uit. “Het deed uiteraard deugd dat we twee keer scoorden. Alleen jammer dat Virton met een strafschopdoelpunt terug in de match kwam. Het klopt dat het een onnodige penaltyfout was, maar Cukur verdedigde met de beste bedoelingen mee en we verwijten hem dan ook niets. We streden 90 minuten lang met een groot hart en haalden het verdiend. In de eerste helft speelden we goed voetbal. Na de rust was het knokken om te overleven. De drie punten zijn uiteraard enorm belangrijk, want nu bedraagt de kloof met Virton acht punten. We moeten niet naar onder kijken. Het is een nieuwe competitie en daarin willen we bovenaan eindigen”, besluit Myny.