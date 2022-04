Olivier Maenhout komt met FC Kleit één speeldag voor het einde mee op kop: “Titel zou geweldige bekroning zijn voor dit seizoen”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE AZorgt FC Kleit voor de verrassing in tweede provinciale A en pakt de ploeg van Wim Roels de titel? Afspraak zondag om kwart voor vijf aan de Hogebranddreef. Met 1-4-winst op het veld van LS Merendree zette de bezembindersploeg dit weekend de goede vorm in de verf.

We kregen na de wedstrijd een tevreden Olivier Maenhout voor onze blocnote. “Een wedstrijd tegen Merendree is geen geschenk en de opdracht werd er niet makkelijker op doordat zowel Pieterjan Maenhout als Thomas Impens met lichte blessures niet opgelapt raakten. In het openingskwartier was het wat zoeken en in die fase van de wedstrijd bewees Tom Buyle zijn waarde voor de ploeg. Twee keer zat hij er goed tussen, één keer zelfs met een fraaie voetveeg.”

“Maar nog voor de rust sloegen we drie keer toe”, klikt het bij Maenhout. “Bij de eerste goal benutte Kenneth Demeyer zijn snelheid bij een goede lange bal van Pieter Vyncke. Ons tweede doelpunt kwam er via mijn voet. Ik wou een afgeweerde hoekschop voor doel droppen, maar de bal ging over iedereen in doel. Een beauty, maar tegelijkertijd ook een lucky doelplunt. Na een rake kopbal van Pieter Vyncke was de wedstrijd bij de rust gespeeld.”

Focus

Tijdens de rust vernamen de spelers van Kleit bovendien dat Destelbergen tegen een 2-1-achterstand aankeek op het veld van FC Destelbergen. “Natuurlijk was dat leuk om te horen, maar we zijn de focus toch blijven richten op onze wedstrijd. Maar onze zege kwam nooit in gevaar. Een kopbaldoelpunt van Kenneth Demeyer zorgde voor een nog ruimer verschil en tot meer dan een eerredder kwam Merendree niet”, stelt Maenhout. “Demeyer was naar mijn gevoel één van de uitblinkers in onze ploeg. Voorts zag ik ook zowel Gertjan Lameire als Gerd-Jan De Smet een sterke wedstrijd spelen. Die laatste verving uitstekend Thomas Impens als rechtsachter.”

Boost

Het gegeven dat Destelbergen onderuit ging op het veld van Sint-Laureins zorgde natuurlijk voor een feestje bij Kleit. Hoe schat Maenhout de titelkansen van zijn team in? “De insteek voor de wedstrijd van zondag blijft dezelfde als die tegen Merendree. We moeten winnen tegen Sint-Laureins. En dan kunnen we wel zien of Destelbergen eventueel een steek laat vallen. Maar we staan sowieso voor een moeilijke opdracht, want Sint-Laureins wil hier maar al te graag de spelbreker spelen. Misschien zit er wel een testwedstrijd aan te komen. Voor de start van het seizoen hebben we nooit van de titel gedroomd, maar nu is die niet eens zo ver af. Promotie via de eindronde was geen must’ verre van. Een titel laat je evenwel niet liggen. Maar nogmaals, Sint-Laureins wordt zeker een taaie brok.”

Quote Het zat wat mee voor Kleit, maar we lieten ons andermaal op individue­le fouten betrappen en dat is toch wat de rode draad doorheen ons seizoen LS Merendree-trainer Peter Van Quaethem

In het kamp van LS Merendree geeft trainer Peter Van Quaethem eerlijk toe dat er op de zege van Kleit niks af te dingen viel. “We lieten in het eerste kwartier na om op voorsprong te komen. Nadien slikten we al te makkelijk doelpunten. Het zat wat mee voor Kleit, maar we lieten ons andermaal op individuele fouten betrappen en dat was toch wat de rode draad doorheen ons seizoen.”

“Voor de wedstrijd tegen Kleit zaten we nog steeds in de race voor een plaatsje in de eindronde. Een grote ontgoocheling is het niet. We kwamen een tikkeltje tekort om dat eindrondeticket te pakken. De kern was wat te smal en daar hebben we met enkele gerichte transfers proberen op anticiperen”, besluit Van Quaethem. “Wie kampioen wordt? Kleit zal het niet gestolen hebben, FC Destelbergen evenmin.”

