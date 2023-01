Olivier Maenhout (FC Kleit) na 4-1-winst tegen Heikant Zele: “Trainer schudde ons wakker na de rust”

“Onze eerste helft was heel slapjes. Misverstand achterin en Zele dat dit afstrafte. Nadien vonden we geen oplossingen, bleven de kansen uit. Coach Wim Roels was niet ‘happy’. Een preekje, pionnen herschikken en op naar de tweede helft. Ja, de coach schudde ons wel wakker. En onze tweede helft was een stuk beter. Met de wind in de rug spijkerden we Zele op de eigen helft vast. Op het uur kreeg Glenn Blomme de gelijkmaker op het bord en dan voelde we wel dat de wedstrijd aan het kantelen was. Met dank aan Gerd-jan De Smet kon ik voor de 2-1 zorgen. Gerd-jan nam wat later de 3-1 voor zijn rekening en met een schot gedragen door de wind was ik goed voor de 4-1. Na twee nederlagen op rij deed dit wel deugd.”

SK Beveren

Kleit mag zich opdoffen voor de topper tegen leider SK Beveren. Maenhout weet dat zijn ploeg voor een moeilijke opdracht staat. “In de heenronde was dit toch een ploeg die ons pijn deed en zij wisten hier in Kleit met 1-3 te winnen. Niet onverdiend. In gure weersomstandigheden waren zij vaak toch de ploeg die de duels won. Ze hebben best wat gestalte en duelkracht en daar gingen we niet altijd goed mee om. Maar we trekken behoorlijk ontspannen naar daar. We spelen nu tegen Beveren, Melsele en Borsbeke, stuk voor stuk ploegen uit de top vijf. Over drie weken zal blijken wat onze ambitie mag zijn.”

Kunstgrasveld

Het gure weer van de voorbije weken maakte het niet makkelijk om vol door te kunnen trainen. Maenhout is blij dat het kunstgrasveld er aan komt. “Het was de voorbije weken niet altijd makkelijk om in ideale omstandigheden te trainen. Dat is het zo al niet in Kleit. Daarom zien we er al als speler naar uit dat het kunstgrasveld er komt en misschien al in september gebruikt kan worden.”