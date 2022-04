Olivier Luckx (KVK Westhoek) bijna hersteld van spierscheur: “Match tegen Ronse komt nog te vroeg”

“Er zou al veel moeten mis lopen, er is genoeg kwaliteit in de spelersgroep”, zegt Olivier Luckx. “Het is jammer dat we zo lang hebben moeten vechten voor het behoud. Scoren bleek dit seizoen ons probleem. Gelet op de kwaliteit in de ploeg, verdienen we het om hoger te staan.”

Van SV Roeselare naar KV Oostende

Olivier Luckx groeide op in Roeselare waar hij tot de U14 bij SV Roeselare speelde. Nadien stapte hij over naar KV Oostende en speelde er tot bij de beloften. Hij woont in Moorslede en is bij de alliantie KVK Westhoek bezig aan zijn tweede en dus laatste seizoen. Aan de UniversiteitGent gaat Luckx handelswetenschappen studeren. “Ik zal op kot zitten. Naar Petegem is het maar een kwartier rijden”, blikt hij vooruit. “Er was ook interesse van reeksgenoot Ninove en ook Zwevezele, vooraleer daar de beslissing viel om te stoppen in nationale, nam contact op. Sparta Petegem leek me in combinatie met mijn studies de beste keuze. Ik had ook een goed gesprek met trainer Bert Dhont. Ik sta alvast voor een mooie uitdaging.”