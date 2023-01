Olivier Geurts (SK Tongeren): “Ondanks het plotse vertrek van onze topschutter Elvis Mehanovic naar Patro Eisden zijn we klaar voor de topper tegen Sporting Hasselt”

Het loopt dit seizoen uitstekend bij de Ambiorixzonen. Ze staan knap vierde. Groot aandeel in het succes hebben zeker de routiniers. Eén van die ervaren spelers is centrale verdediger Olivier Geurts, die zich wekelijks met hart en ziel inzet voor het team.

“Of ik eerst wil terugblikken op 2022? Graag, want het was voor SK Tongeren een schitterend jaar”, steekt de 34-jarige Geurts van wal. “Vorig seizoen konden we hoopvol afsluiten, want het behoud werd verzekerd. Voor het nieuwe seizoen koos het bestuur voor een kwaliteitsinjectie en ook een bredere kern. De routiniers stropen de mouwen op en de rest van de groep sloot aan. Ikzelf ben aan mijn vierde seizoen bezig bij Tongeren en de ervaren jongens met kapitein Gil Vanderhoven, clubicoon Charles Dupain en Lance Voorjans zijn toch gasten waar de jeugd naar opkijkt. Een formule die aansloeg en eens de goede resultaten werden behaald, was de trein vertrokken. Hoe het nu verder moet zonder Elvis Mehanovic? Natuurlijk is hij als topschutter van de reeks een grote aderlating voor het team, maar de club mag ook fier zijn. Hij maakt gebruik van een ‘opstapclausule’ om de stap hoger te zetten met een mooi profcontract bij Patro Eisden. We wensen Elvis heel veel succes. Of er een vervanger komt? Van Patro Eisden zullen een paar jongeren de stap naar SK Tongeren zetten, maar voor meer informatie moet je bij sportief manager Jef Byloos zijn.”

Trainerswissel

“Ik had alleen een moeilijk moment toen coach Davy Heymans besloot om andere oorden op te zoeken’, vervolgt de kopbalsterke Geurts. “Vorig seizoen dacht ik aan stoppen. Toen kon T1 Heymans mij overtuigen om er nog één jaartje bij te doen. Plots koos hij om SK Tongeren te verlaten. Op hetzelfde moment was er de geboorte van onze dochter. Ik heb toen overwogen om vroegtijdig te stoppen. Gelukkig kwam Tomas Daumantas en onmiddellijk was er een goede verstandhouding. Hij heeft natuurlijk zijn eigen accenten, maar staat ook tussen de spelers in. Daumantas is een coach waarbij iedereen een eerlijke kans krijgt en zijn aanpak is succesvol.”

Einde seizoen schoenen aan de haak

“Of ik nog één jaartje zal blijven spelen? Fysiek is alles nog steeds onder controle, maar ik heb besloten om einde seizoen mijn schoenen aan de haak te hangen. Je kan mij niet meer overtuigen om verder te gaan (lacht). Ja, het voelt zeker raar aan, die laatste maanden uit mijn carrière. Vooral de wedstrijden op verplaatsing. Dan denk ik vaak, dit is de laatste keer dat ik hier nog zal spelen. Waarom stoppen? Ik heb een gezin met drie kinderen en wil vooral stoppen op een mooi moment. Zelf de beslissing nemen om te stoppen was mijn doel.”

Sporting Hasselt

“Hopelijk met een mooie topvijfplaats. We zaten voor de korte winterstop in een goede flow. Voor ons kwam die rustperiode eigenlijk ongelegen, al waren sommige jongens toch blij met die korte rustperiode. Een derby tegen Sporting Hasselt is altijd leuk. Zeker omdat het deze keer een echte topper is. Lange tijd stonden de mannen van T1 Wim Hayen op de eerste plaats. Voor de winterstop kregen ze te maken met een dipje. RC Hades kon met een knappe reeks de leidersplaats over te nemen. Toch staat dit Sporting Hasselt terecht tweede. Wij staan vierde op amper twee punten. Mits winst doen we een gouden zaak. Of we klaar zijn voor deze topper? Natuurlijk. Ondanks het plotse vertrek van Elvis Mehanovic. De groep is gretig en iedereen wil het nieuwe jaar met een mooi resultaat starten. Het zal zeker een felle strijd gaan worden, maar we mikken op de volle buit.”

