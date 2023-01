Olivier Dumont (STVV): “We gaan naar Zulte Waregem om ons te kwalificeren”

Vorige vrijdag kreeg Olivier Dumont (20) tegen Standard Luik zijn kans van de Duitse sportieve baas. Vlak voor het uur mocht hij Bilzenaar Matte Smets komen aflossen. Luikenaar Dumont kreeg zijn opleiding bij Standard Luik en stroomde in het seizoen 2021/2022 door vanuit de jeugd naar het eerste elftal van de Rouches. De centrale middenvelder liet zich ook opmerken bij de U19 van de Rode Duivels, maar ondanks zijn talent kreeg hij niet voldoende kansen op Sclessin. In de voorbereiding van vorig seizoen maakte hij de overstap naar STVV. Bij de Kanaries zat hij lang in de wachtkamer.

“Hoe dat komt? Ik had een aanpassingsperiode nodig”, stelde Olivier Dumont, die sterk inviel op Standard. “Tijdens mijn jeugdopleiding viel ik op door mijn technische kwaliteiten. Het was een mooie tijd bij Standard, maar ik voelde dat een definitieve doorbraak er nooit ging komen. Toen STVV kwam aankloppen, heb ik niet getwijfeld. Ook al heb ik lang moeten wachten op speelminuten, toch ben ik blij in Haspengouw te zijn. Het is een toffe groep en ik ben het laatste half jaar sterker geworden in de duels. Ik voel nu ook het vertrouwen van coach Hollerbach en het was uiteraard leuk om in mijn vertrouwde omgeving te mogen invallen. Spelen op Sclessin in een geweldige atmosfeer blijft fantastisch voor elke voetballer. Alleen jammer dat we in blessuretijd nog de gelijkmaker moesten incasseren. Al is een gelijkspel in Luik zeker een goed resultaat.”

Zulte Waregem

“We zakken dan ook met vertrouwen af naar Zulte Waregem voor de kwartfinale van de Croky Cup. In de afsluiter van 2022 wonnen we op Stayen met de vingers in de neus van Zulte Waregem. Deze keer zal het zeker niet van een leien dakje lopen. Gelukkig mogen ze Christian Brüls tegen ons niet opstellen, maar de komst van Ruud Vormer heeft het team vertrouwen geschonken. Zulte Waregem won zondag dan ook verdiend van KV Mechelen. Toch gaan we woensdag naar ginder om ons te kwalificeren. Het is een unieke kans voor STVV om na vele jaren nog eens uit te pakken met een mooie bekercampagne. Of we dromen van de finale? Laten we niet gaan zweven. Het zal woensdag een lastige wedstrijd worden. Uiteraard zal STVV vanuit een goede organisatie spelen. We zijn succesvol met deze formule en gaan zeker niet afwijken van ons spelconcept. Hopelijk krijg ik opnieuw mijn kans. Die kwartfinale moeten we overleven en ik wil graag mijn steentje bijdragen.”

