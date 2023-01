Olivier Dumont (STVV): “Tegen Club Brugge tonen dat we ook op Stayen topwedstrijden kunnen winnen”

“Ja, het kan soms snel gaan in het voetbal”, stelt de 20-jarige technisch sterke middenvelder. “Op Sclessin mocht ik invallen. Bij de bekerwedstrijd tegen Zulte Waregem zullen we maar niet te lang blijven stilstaan (lacht). Natuurlijk was het jammer en brute pech. Door die rode kaart van onze doelman Daniel Schmidt werd ik al na één minuut gewisseld. Ik ben niet blijven jammeren. Dat hoort bij het voetbal. Ik wist dat er nog kansen gingen komen. In Eupen kreeg ik opnieuw het vertrouwen van coach Hollerbach en hij was tevreden over mijn prestatie. Sinds het vertrek van Brüls kreeg ik mijn kans. Ik heb lang moeten wachten, maar er was ook een aanpassingsperiode nodig. Bovendien was het ook logisch dat Brüls met al zijn ervaring eerste keuze was op mijn positie. Ik ben ook een ander type. Ik heb een flinke technische bagage, maar onder Hollerbach heb ik leren knokken en besef goed dat ik hier alleen maar kan slagen door hard te werken.”

Taichi Hara en Rocco Reitz

“Ze spreken in Sint-Truiden over de terugkeer van het duo Taichi Hara en Rocco Reitz. De Duitser zou op huurbasis van Mönchengladbach komen en de Japanse spits van het Spaanse Alavés. Meer weet ik er niet over, maar STVV kan die jongens zeker goed gebruiken. Al ben ik daar uiteraard niet mee bezig en gaat alle aandacht naar het treffen met Club Brugge.”

Club Brugge

“In Eupen toonden we ons opnieuw als een uitstekend blok. We gaven praktisch niks weg. Ik voelde mij goed naast Frank Boya en kreeg veel steun van mijn ploegmaats. Of ik Ameen Al-Dakhil niet zal missen? Natuurlijk wel. Hij is een zeer goede vriend, maar ik ben trots en blij voor hem. Onder de vleugels van Vincent Kompany zal hij slagen bij Burnley.”

“Voor ons staan nu twee topwedstrijden op het menu in Sint-Truiden. Iedereen zegt dat we dit seizoen alleen op verplaatsing kunnen uitpakken met klinkende prestaties. Natuurlijk zal Club Brugge uit zijn op revanche, na de zware thuisnederlaag in de Croky Cup. Bovendien zit blauw-zwart in een turbulente periode. Het staat vierde en moet winnen met de hete adem van AA Gent in de nek. Voor ons is het tijd om te tonen dat we op Stayen ook topwedstrijden kunnen winnen. We staan op een mooie achtste plaats met evenveel punten als Westerlo en op slechts één puntje van Standard Luik. Donderdag komt Club Brugge en zondagavond AA Gent. Twee mooie affiches. Als we punten sprokkelen doen we mee voor play-off 2", besluit Dumont.