Olivier Dumont en STVV tegen rechtstreekse concurrent Westerlo: “Zeer belangrijk duel in de strijd voor een Europe Play-offs ticket”

Dat weet ook centrale middenvelder Olivier Dumont, die op Anderlecht mocht invallen. “De thuiswedstrijd tegen Westerlo is zeer belangrijk in de strijd voor een Europe Play-offs ticket”, stelt de technisch vaardige Dumont. “Laten we de bladzijde van Anderlecht zo snel mogelijk omdraaien. Na de rust brachten we aanvallend te weinig en slikten vermijdbare doelpunten. Of Toni Leistner weer inzetbaar is tegen Westerlo? Het gaat blijkbaar de goede richting uit, meer weet ik er niet van.”

Sterk Westerlo

“We mogen ons zondagavond verwachten aan een lastige tegenstrever”, vervolgt Dumont, die zijn opleiding kreeg bij Standard Luik. “Westerlo is een goed voetballende ploeg en scoort vaak erg vlot. Toch hebben de Kemphanen slechts één puntje meer. We kunnen we een gouden zaak doen. We krijgen de kans om een rechtstreekse concurrent een ferme tik uit te delen. Dan zullen we top moeten zijn, want thuis tegen Kortrijk werd het een gelukkige zege. Ach, onze coach Hollerbach zal wel een plan uitwerken om Westerlo pijn te doen. We gaan sowieso uitgaan van een stevige organisatie. Er zijn meerdere jongens die een doelpunt kunnen scoren. Onze boomlange spits Hara kon nog niet scoren, maar hij blijft hard werken en dan komt het goed. Voorts hebben we natuurlijk Bruno en Hayashi die steeds een gesel voor elke verdediging zijn.”

Zware concurrentie

“Waarom ik de laatste wedstrijden weer op de bank moest zitten? Dat is een keuze van de coach”, klinkt de Luikenaar niet aangeslagen. “Volgende maand mag ik 21 kaarsjes uitblazen. Als jonge speler moet je geduld oefenen. Ik ga nu niet schreeuwen dat ik meer moet spelen. Er is zware concurrentie op het middenveld met Reitz-Boya-Okazaki. Dat trio is een vaste waarde in het systeem van onze Duitse coach. Ik ben blij met de speelminuten die ik krijg. Ik moest lang wachten op mijn kans, omdat ik fysiek sterker moest worden.”

“Bij Standard Luik kon ik op speelse wijze voetballen, omdat ik technisch aardig mijn plan kan trekken. Hier in Sint-Truiden heb ik leren knokken. De ervaren spelers bekommeren zich om mij en ik pik dagelijks dingen op. Ik heb volgend seizoen nog een contract bij STVV en het is de bedoeling om dan helemaal door te breken”, besluit Dumont uit Visé.

Lees ook: meer voetbal in de JPL