Olivier Deman scoorde bij nationale beloften en wil dat nu ook doen voor Cercle Brugge op AA Gent: “Dubbel doel”

Met de nationale beloftenploeg de EK-eindronde betwisten, komend jaar in juni, is nog een verre droom voor de geboren Antwerpenaar uit Knokke. Eerst wil hij met Cercle Brugge weg geraken uit de onderste regionen van de klassering. “Door in de competitie sterk te presteren hoop ik die selectie te kunnen afdwingen, dus heb ik de komende maanden een dubbel doel”, zegt de 22-jarige aanvaller. “Ik ben de voorbije twee jaar op één keer na steeds opgeroepen voor de nationale beloften, voel me goed in die groep en krijg veel vertrouwen van bondscoach Matthijssen. Een doelpunt geeft je vertrouwen als spits altijd een boost. Tegen Nederland stond ik op de goede plaats om een voorzet van Doku binnen te tikken, die in snelheid over zijn mannetje was gegaan. Tegen Oranje speelde ik een helft, in Frankrijk ook een dik halfuur.” En daar lag dus anderhalve week lang zijn focus, alhoewel Deman uiteraard ook op de hoogte bleef van wat zich bij Cercle Brugge ondertussen afspeelde. Over het doorsturen van coach Thalhammer spreekt hij zich uiteraard niet uit. “Als individuele speler voel ik me niet schuldig, als groep zijn we dat wel”, bedenkt hij. “We hebben onder Dominik Thalhammer vorig seizoen een aardig parcours afgelegd, jammer dat het dit seizoen moeizamer liep. Ik heb inmiddels twee trainingen onder Miron Muslic meegemaakt, die wat eigen accenten legt, maar grotendeels dezelfde principes hanteert. Zijn werkwijze kennen we.”

Twee wedstrijden geblesseerd

Olivier Deman scoorde één van de vijf Cercle-goals dit seizoen, op Genk. Slechts vijf goals: daar wringt het groen-zwarte schoentje.

“Helaas lieten we in een aantal matchen te veel kansen liggen”, zucht hij. “Tegen Mechelen, Zulte Waregem en Oostende hadden we kunnen of zelfs moeten winnen, dan zag onze situatie er nu helemaal anders uit. Ons systeem is iets anders dan vorig seizoen, ook al omdat we nu geen type Matondo meer in de rangen hebben, maar het is te kort door de bocht om alleen daar een reden voor de mindere resultaten te gaan zoeken.”

Cercle had met veel blessures af te rekenen, Deman zelf miste door een enkelblessure ook twee wedstrijden.

“Tegen Antwerp had ik daar nog wat last van, tegen Oostende en bij de beloften kon ik weer voluit gaan”, geeft hij aan. “Nu ook Thibo Somers weer fit is, staan we in het offensieve compartiment een stuk sterker. Hopelijk levert dat iets op. Gent en Union zijn geen evidente verplaatsingen om punten te pakken, maar ik ben wel van mening dat je in België tegen iedereen kan winnen.”