Olivier Deman pakt 16 op 18 met Cercle Brugge: “Uit de gevarenzone? In voetbal kan alles”

“Er zijn drie dalers en in voetbal weet je nooit", blijft Olivier Deman voorzichtig. “We hebben al lang in die onderste regionen gestaan dit jaar. We weten hoe moeilijk dat is." Cercle kan alvast met iets meer ademruimte op vakantie. “Dat klopt, we hebben exact een week vakantie.” De winninggoal kwam er via Ayase Ueda, die Daniel Schmidt, zijn ploegmaat op het WK, klopte met een perfecte afwerking. Dat wordt leuk, samen op het vliegtuig morgen. “Ik denk dat hij wel blij is met dit doelpunt, ook al maakte hij er wel al een paar de laatste weken. Elk doelpunt levert een extra vertrouwensboost op voor een spits. Ik hoop dat hij op het WK ook wat kan spelen en een paar goals kan scoren. Hij verdient dat echt.”

Stevige partij

“Het was echt geen gemakkelijke wedstrijd. Het was er eentje met veel duels voor de tweede ballen en veel kaarten. Het was stevig. Toen ik de opstelling van STVV zag, had ik het een beetje zien aankomen. Ze kwamen met alle grote jongens aan de aftrap en lieten onder andere Christian Brüls op de bank. Dat was ook te zien aan het spel dat ze speelden. We hadden het er in de eerste helft moeilijk mee. Ze wonnen veel meer tweede ballen dan ons. Met de jongens die ze op het middenveld hadden, was dat niet meer dan logisch.”

Toch was het Cercle Brugge dat het gevaarlijkst werd voor de rust. “We hebben de twee grootste kansen gecreëerd toen.” Eén daarvan kwam er na een voorzet van Deman, die zich steeds beter zijn nieuwe positie als linkse vleugelverdediger eigen maakt. “Ik zag hem graag binnengaan, al was het niet gemakkelijk om uit die hoek te scoren. Het was aanpassen in het begin, zeker omdat ik van nature aanvaller ben. Ik speelde wel meestal in een ploeg die niet zo vaak de bal heeft. Dan leer je vanzelf verdedigen.”

