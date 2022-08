Olivier Deman met Cercle zondag op Standard: “Van eigen sterkte uitgaan zoals we tegen Anderlecht deden”

voetbal jupiler pro leagueZondag staat voor Cercle Brugge de tweede verplaatsing van het seizoen geprogrammeerd. Op Sclessin wil de Vereniging zich niet aan dezelfde steen stoten als op Westerlo, waar groen-zwart nooit zijn eigen spel kon ontwikkelen. “Standard is een beetje een vraagteken, maar ik denk dat het belangrijk is dat we van onze eigen sterkte uitgaan zoals we tegen Anderlecht hebben gedaan”, kijkt Olivier Deman al even vooruit.

In de overwinning tegen de Brusselse recordkampioenen had Deman een bijzonder groot aandeel. Niet enkel omdat hij de assist bij het enige en dus winnende doelpunt van Louis Torres afleverde, maar ook en vooral door zijn onvolprezen werkijver gedurende de volledige partij. Wie hem zag dartelen, kon niet begrijpen dat de Knokkenaar een week eerder door coach Thalhammer uit de ploeg was gelaten op Westerlo.

“Voor mij was dat ook een verrassing en een ontgoocheling”, zegt de 22-jarige belofteninternational. “Ik had immers de volledige voorbereiding gespeeld en verwachtte dan ook de boodschap niet meteen die ik twee dagen voor de match in Westerlo van onze coach te horen kreeg. Hij wou met Denkey én Ueda starten om meer kracht tegenover het voetbal van achteruit van Westerlo te plaatsen, legde hij me uit. Kijk, ik ben professional en heb niet gereageerd. Maar dat wil niet zeggen dat ik akkoord ging met zijn beslissing. Tegen Anderlecht heb ik hopelijk getoond dat ik mijn waarde voor het team heb. Die match op de bank in Westerlo was misschien wel een prikkel, al ben ik niet iemand die dat soort extra-motivatie nodig heeft.”

Versterking op links?

Tegen Anderlecht werd Deman, anders dan normaal, op de linkerflank uitgespeeld. Met Louis Torres in zijn rug.

“Dat liep bijzonder lekker”, bevestigt de kustzoon met Antwerpse roots. “Het is leuk om met iemand achter je te kunnen spelen die ook voortdurend de combinatie opzoekt. Ik had in de voorbereiding in Nice al eens op links gespeeld. Persoonlijk sta ik liever op de andere flank, misschien omdat ik dat meer gewoon ben, maar dit smaakte zeker naar meer. Ook al omdat we onder ons tweetjes dat doelpunt in elkaar konden knutselen. Ja, ik hoor ook dat er mogelijk nog versterking komt voor de linkerkant. We zien wel.”

Nadat hij vorig seizoen twee goals en twee assists lukte, hoopt Deman zijn statistieken in de komende campagne op te krikken.

“De eerste assist is er nu al, hopelijk blijft een eerste goal niet te lang uit”, lacht hij. “Tegen Anderlecht was het bijna zover, maar Trebel haalde de bal nog van de lijn. Hoe hoog we als team mogen mikken? In elk geval is het leuk dat we niet met nul punten naar Standard moeten afreizen. Het is belangrijk de aansluiting niet te verliezen, dus moeten we in Luik weer trachten iets te oogsten. Al is Standard een vraagteken, uit hun prestaties tegen Gent en in Genk kan je weinig conclusies trekken.”

