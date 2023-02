Olivier Deman (Cercle Brugge) is tevreden met punt tegen Standard: “Herpakt na laatste twee nederlagen”

Voetbal Jupiler Pro LeagueEindelijk een punt thuisgehouden tegen Standard. Dat was Cercle Brugge in de vorige vier seizoenen niet gelukt. Op de valreep, met een schitterende trap uit de draai, zorgde Ayase Ueda voor zichzelf voor dubbele cijfers. Na goed doorkoppen van Boris Popovic op een verre inworp van Olivier Deman. “Een billijk gelijkspel”, oordeelt laatstgenoemde.

Die tiende treffer van de Japanner toont hoe belangrijk hij voor de Vereniging is geworden. “Wat ben ik blij dat Ayase bij ons speelt”, aldus Miron Muslic na afloop. “Zo’n spits wil iedereen hebben. Je kan hem negenentachtig of zelfs negentig minuten niet zien, maar dan slaat hij toch nog toe.”

Muslic had het voor het eerst niet langer over achteruitkijken en zo snel mogelijk die 36 punten voor zekerheid over het behoud te hebben. Hij rekende wel weer. “Begin oktober hadden we zes punten, nu hebben we er 34. Dat is massive voor een team als het onze. Dit punt vind ik ongelofelijk belangrijk.”

Daland geschorst

Ook al moet Cercle opnieuw Sint-Truiden voor zich dulden, Westerlo kon niet uitlopen en Cercle zelf deed dat wel op Leuven. Vrijdag moet het evenwel Daland geschorst missen aan Den Dreef, na een gele kaart voor zijn handspel bij de Standard-penalty. “Ik vond die strafschop echt discutabel”, zegt Olivier Deman. “Jesper wist amper dat hij de bal tegen zijn hand kreeg. Tja, gelukkig dat de VAR het minieme buitenspel bij de afgekeurde goal had opgemerkt. Maar ik vond dat in die fase de foutieve inworp van Canak ook wel eens mocht herbekeken worden. Ja, ik heb de scheidsrechter daarover aangesproken. Is dat leiderschap ? Ach, leiderschap heeft weinig met leeftijd te maken.”

Deman en de refs, dat was eind 2022 geen goede combinatie. Twee uitsluitingen na dubbel geel, in de beker op Gent en nadien op KV Mechelen. Maar die negatieve ervaringen heeft de Knokkenaar inmiddels een plaats gegeven. “Ik blijf het nog altijd twee keer ongelukkig en dubieus vinden, maar dat ligt nu al ver achter me”, zegt Deman. “Sindsdien pakte ik geen enkele kaart meer, dat zegt ook wel wat over mij als speler, denk ik.”

Sterke eindfases

Dat ze bij Cercle nu al drie matchen op rij scoorden in blessuretijd en daarmee vijf punten extra binnenrijfden, geeft volgens Deman aan dat Cercle Brugge echt wil knokken voor die goede positie in de rangschikking. “Een punt tegen Standard is op zich niet slecht, en het gelijkspel was zeker billijk”, oordeelt hij. “Het was zeker niet de mooiste match om naar te kijken, al was de tweede helft wel beter, vond ik. Tja, die sterke eindfases bij ons waren wel nodig natuurlijk, vergeet niet dat we ons dringend moesten herpakken na de nederlagen in Westerlo en Charleroi.”

Met zijn inworp als pre-assist had Deman een aandeel in het duurbevochten punt. Hij had voor de pauze ook een goeie kopkans. “De voorzet van Hugo Siquet was perfect, maar ik gleed wat weg en kon daardoor mijn timing niet meer herstellen. Jammer.”

