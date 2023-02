Olivier Beck en Kasteel Nitro's Izegem met fel vernieuwde ploeg naar competitiestart: “Benieuwd hoe ver deze jonge ploeg zal geraken”

Het startschot van het nieuwe BNL Football League-seizoen weerschalt dit weekend in Izegem, waar de jongens van coach Olivier Beck de competitie openen met een thuisduel tegen favoriet Amsterdam Crusaders. Een fel vernieuwd en verjongd Kasteel Nitro’s Izegem start dit jaar als underdog in de grensoverschrijdende American Football-competitie.

“Onze voorbereiding startte al in september”, steekt hoofdcoach Olivier Beck van wal. “Na maandenlange trainingsarbeid staan wij dan ook te popelen om in actie te schieten. We zijn klaar voor de strijd, al denk ik niet dat we meteen het niveau zullen halen, wat ik voor nodig acht om in deze reeks het verschil te halen. Ik sta al geruime tijd aan het hoofd van Nitro’s Izegem en dit jaar werk ik met een fel vernieuwde trainersstaf, en met een heleboel nieuwe, veelal onervaren spelers. Daar kruipt veel werk en veel tijd in. Ik duf het niet te luid zeggen, maar ik beschouw de komende maanden en dit seizoen vooral als een groot leerproces, in functie van een heropbouw.”

Beck stak dan ook alles in het werk om dit weekend goed voorbereid aan de competitiestart te staan. “Om het vertrek van enkele ervaren jongens op te vangen, deden we een wijde oproep om nieuwe spelers aan te trekken. Nog steeds sluit er wekelijks vers bloed zich aan op onze training. Het is niet makkelijk om die jongens op zo’n korte tijd snel op te leiden, maar we steken daar veel moeite in. Om ons klaar te stomen op de competitiestart, trainden we de afgelopen weekend enkele keren samen met de Brussels Black Angels en wat ik in die oefensessies zag, maakte me tevreden.”

Vijf ploegen in competitie

De BNL Football League telde vorig seizoen vier Nederlandse ploegen en twee Vlaamse clubs. Dit seizoen bestaat de competitie uit vijf ploegen: Kasteel Nitro’s Izegem neemt het samen met de Ghent Gators, de Limburg Shotguns en de Brussel Black Angels op tegen één Nederlandse ploeg, de Amsterdam Crusaders, die wel de topfavoriet blijven. “Enerzijds is het jammer dat er enkele Nederlandse clubs afhaakten, maar het is positief dat er twee nieuwe Belgische clubs zich bij ons aansluiten”, vervolgt de oefenmeester. “Met een heen- en terugmatch spelen we bovendien een mooi seizoen, met achtereenvolgend nog de play-offs. Amsterdam bewijst al jaren dat ze dé grote referentie zijn in de Lage Landen en blijft zo de favoriet. Limburg en Brussel zijn hun Belgische uitdagers, terwijl ik verwacht dat wij samen met Gent de grote underdog zijn. Ik ben benieuwd hoe ver mijn jonge ploeg zal geraken.”

Izegem opent het seizoen tegen topfavoriet Amsterdam Crusaders. “Ik wil vooral dat onze vele nieuwkomers hun ogen de kost geven en hun best doen om fit te blijven. Wij teren op een sterke jeugdwerking, maar hebben geen kern van vijftig spelers, zoals onze Nederlanders wel hebben. Met veel wedstrijden op een korte periode, wordt het belangrijk om lange blessures te vermijden”, besluit Beck.

BNL Football League: Kasteel Nitro’s Izegem – Amsterdam Crusaders op zaterdag 4 maart om 18.00 uur.