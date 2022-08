Oliver Naesen na tweede plaats in Heusdenkoers: “Was de sterkste, maar raakte niet van Van Asbroeck af”

Oliver Naesen (31) had tijdens Heusdenkoers de indruk dat hij de sterkste man was, maar in de laatste rechte lijn moest hij de duimen leggen voor Tom Van Asbroeck. Hij raakte de spurter van Israel-Premier Tech in de finale niet kwijt.

Van bij de start werd in Heusden gas gegeven. De renners haalden gemiddeld 47 kilometer per uur. Vrij snel werd een eerste schifting doorgevoerd. Na een uur wedstrijd kwamen nog slechts vijftig renners in aanmerking voor de zege. Toen Tom Van Asbroeck tachtig kilometer van de streep alleen in de aanval ging duurde het vrij lang voor hij versterking kreeg. Oliver Naesen, zijn ploeg- en trainingsmaat Gijs Van Hoecke, Iljo Keisse, Ayco Bastiaens, Brent Van Moer en Abram Stockman sloten aan. Het zevental had vlug gewonnen spel.

“Het was heel moeilijk om dit peloton uit elkaar te krijgen”, vond Naesen. “Plots scheurde het toch en waren we weg. In de kopgroep voelde ik mij de sterkste. Ik besefte eveneens dat het door de aanwezigheid van Tom Van Asbroeck in de beslissende vlucht voor mij lastig zou worden om te winnen. Dus moest ik van hem af proberen geraken. Makkelijker gezegd dan gedaan, Tom is niet van gisteren. Helaas ben ik geen wereldkampioen.”

Lang moe na besmetting

Van Asbroeck mag voortaan zeggen dat hij het wereldkampioenschap van de kermiskoersen op zijn naam zette. De wedstrijd werd op een deels aangepast parcours gereden. “Ik vond de vorige omloop ook mooi, maar dit is misschien wel schoner”, ging Naesen verder. “Moet zeggen dat ik verschoot dat het zo moeilijk was om alles uit elkaar te ranselen. Van bij de start gingen we volle bak. Alleen waren er wel redelijk vlug veel renners afgereden.”

Voor Naesen staat zondag Hamburg, de volgende eendagskoers uit de World Tour, op de kalender. Van 23 tot 26 augustus rijdt hij Tour Poitou-Charentes, aansluitend de Grote Prijs van Plouay, een wedstrijd die hij in 2016 en ‘18 won. “Daarna rijd ik de twee World Tourkoersen in Canada, nadien nog heel wat eendagskoersen in België en Frankrijk”, besloot de pion van AG2R Citroën. “Ik ben goed vorm. In de Tour raakte ik besmet met covid. Heel lang ben ik echt moe geweest. Gelukkig is dat nu verleden tijd.”