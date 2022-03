Oliver Desitter en KM Torhout hunkeren naar winst na een 1 op 6: “Nee, we zitten niet in een dipje”

VOETBAL DERDE NATIONALE AKlein dipje bij KM Torhout, dat de voorbije twee weken niet verder geraakte dan een 3-1-nederlaag in Hamme en een 2-2-gelijkspel in Melsele. Dat maakt vijf verloren punten, al blijft de schade in het klassement beperkt. Torhout volgt nu als derde op 11 punten van leider Oostkamp. Lebbeke is naar de tweede plaats opgeklommen op 8 punten van Oostkamp. Torhout hunkert aan de vooravond van de komst van Avanti Stekene naar een nieuwe driepunter.

“Pas op, een dipje durf ik het eigenlijk niet noemen”, laat Oliver Desitter weten. “Na onze fantastische reeks van de voorbije maanden, met 14 zeges in 16 wedstrijden, is het niet ongewoon dat we eens een kleine terugslag hebben in de resultaten. Verliezen in Hamme, op hun grote veld, kan elke ploeg overkomen. Wij misten er ook enkele cruciale spelers en lagen eigenlijk niet te lang wakker van die nederlaag.”

“Het 2-2-gelijkspel vorige week tegen Melsele was dan weer een pak frustrerender. Wij domineerden er de hele match, maar slikten in het slot van zowel de eerste als tweede helft een pijnlijk doelpunt. Ik vind dus niet dat we in een dipje zitten, want eigenlijk haalden we min of meer telkens ons gebruikelijke niveau”, gaat Desitter voort. “Deze week hebben we alvast pittig getraind om iedereen op scherp te zetten.”

Op zoek naar meer speelminuten

Desitter is een 20-jarig jeugdproduct van Torhout dat enkele jaren geleden doorbrak bij de eerste ploeg, maar de voorbije maanden slechts weinig speelminuten verzamelde. In het coronaseizoen kwam de middenvelder ook niet vaak van de bank. Dat deed de Oostendenaar twijfelen en daardoor kiest hij komende zomer voor een overstap naar eersteprovincialer SV Diksmuide. “Ik ga resoluut op zoek naar meer speelminuten, want ik had het gevoel dat ik al twee jaar tijd aan het verliezen ben. Daarom doet het extra deugd dat ik de voorbije twee weken telkens de 90 minuten mocht volmaken. Ondanks het mindere resultaat vind ik dat ik mijn waarde getoond heb aan de ploeg. Met mijn gestalte ben ik dreigend in de lucht en probeer ik met mijn sterke positiespel ook het evenwicht in de ploeg te bewaren”, besluit de student bedrijfsmanagement aan VIVES Brugge.

Derde nationale A: KM Torhout – Avanti Stekene: zaterdag 12 maart om 19.30 uur.

