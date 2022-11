Oli Romero wil met Ninove ook voor eigen publiek de lijn van de overwinning doortrekken: “Mandel is totaal onbekende tegenstander”

Voetbal eerste nationaleKVK Ninove heeft de wind opnieuw in de zeilen. De broodnodige zege van vorige week op het veld van Antwerp B heeft niet alleen voor een vertrouwensboost gezorgd, ook heeft de ploeg de kloof met de staartploegen kunnen uitdiepen. Zaterdagavond komt met Mandel United zo’n staartploeg op bezoek. De drie punten op De Kloppers houden is eigenlijk een must, maar de jongens van coach Haydock zijn op hun hoede.

Na twee weken afwezigheid verscheen de Ninoofse goaltjesdief Oli Romero op Antwerp opnieuw aan de aftrap. Even deed het gerucht de ronde dat er tussen Romero en Haydock een haar in de boter zat, maar beide partijen doen dat gerucht af als klinklare nonsens. “Mijn afwezigheid had louter te maken met privéredenen en voor de rest valt daar echt niks achter te zoeken. Mijn relatie met de coach is nog altijd uitstekend”, benadrukt Romero.

Ondertussen zijn de kopzorgen wat verdwenen en voelt Romero zich opnieuw speeklaar. Vorige week vormde hij in de spits al een uitstekend duo met Bob Straetman, die er meteen twee in het mandje legde. “We hebben er gewoon een goede match gespeeld en voor elkaar gevochten. We speelden ook wel wat kansen bij elkaar. Na vijf moeilijke matchen pakken we nu een vier op zes en is dat vertrouwen er opnieuw”, aldus Romero.

Voor eigen volk is het al van 10 september tegen Charleroi B geleden dat Ninove nog de volle buit kon pakken. Het wordt dus tijd om de thuisreputatie wat op te krikken. “Of dit met druk te maken kan hebben? Op ons niveau kan je toch moeilijk van druk spreken. Die mannen die nu actief zijn in Qatar die voelen druk. Maar het is een feit dat we opnieuw willen winnen. Het woordje ‘moeten’ gebruik ik niet zo graag.”

Geen onderschatting

Tegenstander Mandel staat momenteel als voorlaatste in het klassement en slikte de eerste twee wedstrijden maar liefst 17 tegendoelpunten. Nieuwe lokale investeerders hebben er echter voor een resem nieuwe spelers gezorgd. “En dan zie je aan de resultaten dat ze het lang niet zo slecht doen en slechts met de kleinste verschillen verliezen. Ik draai toch al een tijdje mee in het voetbalcircuit en ken bij de meeste ploegen wel wat spelers, maar opvallend is dat ik bij het huidige Mandel echt niemand ken. Die ploeg is me totaal onbekend. Toch mag er van onderschatting geen sprake zijn. De West-Vlamingen pakten vorige week nog een punt tegen Francs Borains”, weet Romero.