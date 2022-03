Oli Romero trapt Ninove met 30ste doelpunt naar belangrijke winst: “Promotie in eigen handen nu”

Het waren ook drie terechte punten, want de betere kansen waren nu eenmaal voor de thuisploeg. Al vroeg in de match toonde Romero zijn klasse. De deklat voorkwam de 2-0. Lievens bracht na een vrije trap de bordjes in evenwicht, maar na een duidelijke strafschopfout op Tshimanga was het opnieuw Romero die zijn dertigste van het seizoen vanop de strafschopstip voorbij Maes trapte. “Ik zou voor vijftien doelpunten getekend hebben bij aanvang van het seizoen. Ik zit nu aan het dubbele. Mijn record staat op 32 doelpunten in een seizoen, maar dat was in eerste provinciale. Op dit niveau is dit toch uitzonderlijk en daar ben ik best trots op”, aldus Romero die maar liefst de helft van de Ninoofse doelpunten (60 momenteel) voor zijn rekening nam.

Maar één concurrent

Nog vijf matchen en we weten wie er in tweede nationala A rechtstreeks promoveert. Dat kunnen enkel Ninove of Lokeren-Temse worden, aangezien het de enige twee ploegen zijn die een licentie hebben aangevraagd voor eerste nationale. Toevallig ook twee ploegen die elkaar op de laatste speeldag treffen. “Door het feit dat we opnieuw over onze concurrent zijn gesprongen, hebben we onze promotie in eigen handen. Het maakt niet uit welke ploegen voor ons eindigen, zolang het de Waaslanders maar niet zijn. Eigenlijk is het simpel voor ons. Als we alles winnen, gaan we over. Volgende week wacht ons de lastige verplaatsing naar Dikkelvenne. Daar speelde ik nog nooit. Normaal recupereren we enkel Hertveldt voor die match. Alle andere afwezigen blijven in de lappenmand liggen”, weet Romero.