Oli Romero moet met KVK Ninove op puntenoogst bij kopploeg La Louvière: “Moeilijk, maar in voetbal kan alles”

Na jaren van weelde waarin Ninove de overwinningen opstapelde en de ene promotie na de andere kon vieren, is het duidelijk wennen voor de groenhemden in eerste nationale. Met de huidige tien op dertig houdt Ninove nog steeds vijf ploegen achter zich in het klassement, maar iedereen beseft op De Kloppers dat de punten stilaan mogen komen. “We wisten natuurlijk dat het dit seizoen veel moeilijker zou worden, maar met lege handen achterblijven, is best wel frustrerend”, geeft gelegenheidskapitein Oli Romero toe.

Tegen Luik was Ninove vorige week een dik uur minstens de evenknie en bij momenten zelfs de betere ploeg, maar een klein foutje van vierde doelman Hertveldt werd meteen afgestraft en opnieuw bleven de troepen van Haydock met lege handen achter. Tot overmaat van ramp viel ook nog eens Steve Bael geblesseerd uit. “Deryck, Van Den Noortgaete, Bael,... Het wordt wat veel”, aldus Romero. “In tweede en derde nationale kan je die afwezigen nog wel wat opvangen, maar op dit niveau, waarin toch heel wat profploegen actief zijn, is dat niet vanzelfsprekend. Ook voor mezelf is dat aanpassen. De vorige jaren vielen er doelpunten bij de vleet, maar nu spelen we wat lager en voetballen we twee tot drie kansen bij elkaar op een match. Daar beleef je als spits natuurlijk minder plezier aan”, aldus Romero.

Degradatie

Hij benadrukt echter dat zijn ploeg het hoofd niet zal laten hangen. “Mogelijk moeten we vechten tegen de degradatie en dat is heel wat anders dan de voorbije jaren. Maar ik ben ervan overtuigd dat we de kwaliteit hebben om tussen plaats 11 en 15 te eindigen. Feit is dat we inderdaad best wat punten beginnen pakken. Enkel zo houden we dat vertrouwen op peil. Tegen La Louvière zal dat een bijzonder zware klus worden. Via Fanno Nijst, die met Olsa in de voorbereiding al tegen de Walen speelde, vernam ik al dat dit een ploeg van een ‘ander’ niveau is. Maar niet is ongemogelijk in het voetbal en daar moeten we ons aan optrekken.”