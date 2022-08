Oleg Cheprassov speelt woensdag met Dessel in Heist: “Tegenstanders benaderen ons helemaal anders”

voetbal eerste nationaleVoor de ploegen die actief zijn in eerste nationale, is het op dit moment constant schakelen. De ene competitiewedstrijd is nog maar net achter de rug, of de volgende bekeropdracht staat voor de deur. En omgekeerd. Voor Dessel betekent dat woensdagavond een competitiewedstrijd in Heist. Een duel tussen twee regionale ploegen die hun openingswedstrijd verloren en hun start niet willen missen.

Alleen de omstandigheden tussen de twee competities maken vaak een wereld van verschil. Vooral als je, zoals Dessel vorige zondag, op bezoek moet bij Firoise, een tegenstander die in de provincie Luik actief is in eerste provinciale.

“De trainer had ons vooraf gewaarschuwd voor de omstandigheden waarin we moesten voetballen”, zegt Oleg Cheprassov. “Het was inderdaad beneden alle peil. Een klein veld met veel putten waarop stenen lagen. Dat zorgde ervoor dat het klasseverschil miniemer werd. Maar op de 0-2-overwinning viel niks aan te merken. Het enige wat van belang was, was de kwalificatie.”

Wie de volgende tegenstander van Dessel zal worden en wanneer de wedstrijd zal gespeeld worden, wordt vanavond duidelijk. Moeskroen, die de voorbije jaren door het lot telkens aan Dessel werd gekoppeld, wordt het alleszins niet. Het is de winnaar van Namur-Virton die te gast zal zijn in het Armand Melis Stadion.

Heist

Trainer en spelers richten woensdagavond opnieuw het vizier op de competitie . Met Heist staat één van de weinige regionale duels op het programma. Trainer Benny Lunenburg kan nog steeds geen beroep doen op enkele belangrijke pionnen.

“Het feit dat zowel Heist als wij onze eerste wedstrijd verloren, maakt de opdracht niet eenvoudiger”, onderstreept Cheprassov, die nog even terugblikt op de 0-4-nederlaag van vorige week tegen Knokke. “Na de 0-1 was Knokke de betere ploeg”, geeft de aanvaller toe. “Het zal vooral belangrijk zijn om niet te veel te vergelijken met vorig seizoen, dat heel uitzonderlijk was. Dessel is niet langer een meeloper, maar een ploeg waar de tegenstanders respect voor hebben. Dat zorgt voor een andere benadering. Een status waar we trots op mogen zijn.”

